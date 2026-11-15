Alicia Machado recordó un episodio traumático de su infancia: la experiencia que aún la persigue

Alicia Machado volvió a protagonizar un momento de tensión en la televisión, esta vez al compartir un episodio de su infancia que, según relató, la marcó cuando apenas tenía cinco años. La actriz venezolana habló de las difíciles condiciones en las que pasó parte de su niñez y recordó una experiencia en la que terminó encerrada en un depósito lleno de roedores en insectos.

La confesión ocurrió durante una dinámica del reality show "Juego de Villanos", producción de Telemundo en la que participa la exreina de belleza. Aunque su intención era explicar una vivencia personal, sus palabras provocaron comentarios entre los demás integrantes del programa y abrieron una discusión sobre la veracidad de lo que estaba contando.

Alicia Machado contó que pasó parte de su infancia en una juguetería

Durante la conversación, Machado explicó que creció en una juguetería donde había numerosas cajas en las que, de acuerdo con su testimonio, se acumulaban ratas, cucarachas y gusanos. La venezolana recordó que uno de los episodios más desagradables ocurrió cuando tenía aproximadamente cinco años.

Según su relato, unos primos la encerraron en un depósito donde había una gran cantidad de cucarachas y roedores. La actriz aseguró que durante ese momento sufrió mordeduras y picaduras de estos animales, una experiencia que recordó con evidente emoción frente a sus compañeros.

"Yo me crié en una juguetería y había muchas cajas con muchas ratas, con muchas cucarachas y gusanos", comentó antes de explicar lo sucedido en aquella habitación.

Sus compañeros cuestionaron el relato y hablaron de victimismo

La reacción de algunos participantes no fue de solidaridad. Después de escuchar la historia, comenzaron a intercambiar opiniones sobre la manera en que Machado estaba presentando su experiencia y pusieron en duda algunos detalles de su declaración.

Uno de los comentarios que destacó uno de sus compañeros, hizo referencia al supuesto comportamiento de un narcisista cuando se encuentra en una situación complicada.

"¿Sabes qué hace un narcisista patológico cuando se ve totalmente perdido? Saca el victimismo", expresó

Además, surgieron cuestionamientos sobre la afirmación de que las cucarachas la habían picado y mordido. Algunos concursantes manifestaron incredulidad ante esa parte de la historia y consideraron que Machado estaba exagerando lo ocurrido.

Una nueva polémica para Alicia Machado en "Juego de Villanos"

El episodio se suma a las tensiones que han rodeado la participación de la venezolana en el reality de Telemundo. El formato reúne a personalidades del entretenimiento en una competencia marcada por estrategias, alianzas y enfrentamientos entre sus integrantes.

En esta ocasión, una confesión sobre su niñez terminó convirtiéndose en motivo de discusión dentro de la convivencia. Mientras Machado compartió un recuerdo que presentó como una experiencia dolorosa, otros participantes interpretaron su intervención desde una perspectiva distinta y cuestionaron sus intenciones.

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