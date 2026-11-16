Taylor Swift corona a Rosalía: califica 'LUX' como un álbum "perfecto"

Durante una conferencia de prensa virtual dirigida a los votantes de los Globos de Oro —en la que promocionaba su canción I Knew It, I Knew You para Toy Story 5—, Taylor Swift fue consultada sobre el avance de la tecnología en la creación musical. Su respuesta no se centró en la inteligencia artificial, sino en dos álbumes que, a su juicio, representan lo que la tecnología no puede replicar. “Si miro hacia atrás, al último año en la música, hay dos álbumes perfectos que me encantan y a los que vuelvo una y otra vez: el de Olivia Dean y el de Rosalía”, afirmó, según recogió Vanity Fair España.

'LUX', un disco que solo pudo nacer de su experiencia vital

Swift dedicó palabras específicas a LUX, el cuarto álbum de estudio de Rosalía. Lo describió como “un álbum conceptual, ambicioso y expansivo que solo podría haber nacido de su propia experiencia vital”. Para la estadounidense, ese carácter personal es precisamente lo que lo convierte en una obra difícil de imitar por una máquina. La descripción encaja con la naturaleza del proyecto, en el que Rosalía explora distintos sonidos, idiomas y referencias espirituales. El elogio llega apenas unos días después de que la catalana arrasara en los Latin Grammy con seis galardones, incluidos Álbum del Año y Mejor Álbum de Música Alternativa por LUX (Complete Works), y Canción del Año por La Perla.

Olivia Dean, el “abrazo cálido” que completa la ecuación

El otro álbum que Swift mencionó fue The Art of Loving, de la británica Olivia Dean. Si LUX es ambición y concepto, el de Dean es, en sus palabras, “un abrazo cálido” que escucha “constantemente, en casi cualquier situación”. Swift comparó ambos álbumes para argumentar que ambos discos son valiosos porque “están hechos por personas y tratan sobre la experiencia humana”.

La defensa de lo humano en la era de la IA

Aunque no mencionó directamente la inteligencia artificial, el contexto de sus declaraciones es inconfundible. Swift ha tomado medidas legales para proteger su voz e imagen de posibles usos no autorizados por IA, y su intervención se produjo en plena campaña por una posible nominación al Óscar por su canción de Toy Story 5. “Cuando los seres humanos crean algo tan extraordinario, eso debería elevarnos a todos los demás e inspirarnos. Además, debería hacernos sentir que seguimos ganando. Los seres humanos seguimos ganando en esto”, sentenció.

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