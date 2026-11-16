Wilfrido Vargas condenado a pagar 14 millones de pesos por ‘El baile del perrito’

El famoso El baile del perrito tiene un nuevo capítulo en los tribunales. Después de más de 35 años de lucha, el músico Juan Valdez Ybet recibió el reconocimiento que buscaba. La Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional condenó al merenguero Wilfrido Vargas y a su empresa a pagarle una indemnización de 14 millones de pesos dominicanos (unos 230.000 dólares). El fallo, emitido el pasado 28 de octubre, le da la razón a Valdez, quien demostró que su trabajo en el exitoso tema fue mucho más allá de lo que se le había reconocido.

De arreglista a creador

Durante años, la versión oficial era que Juan Valdez solo había hecho los arreglos musicales de la canción. Sin embargo, el tribunal determinó que Valdez también participó en la creación de la letra y la melodía de una parte fundamental del tema. Para probarlo, se presentaron testimonios de otros músicos y una vieja grabación en casete donde se escucha a Wilfrido Vargas pidiéndole a Valdez que desarrollara una nueva melodía para la canción. Además, el propio Vargas mencionó a Valdez en su libro de memorias, lo que terminó de confirmar su aporte creativo.

El precio del olvido

El monto que deberá pagar Vargas se divide en 12 millones de pesos por el daño moral causado a Valdez —al haberlo dejado fuera de los créditos y las ganancias durante tantos años— y 2 millones por las regalías que dejó de recibir. Aunque el músico pedía inicialmente 100 millones, el tribunal ajustó la cifra. Además de la millonaria suma, la justicia ordenó que la sentencia sea publicada en un periódico y que el nombre de Valdez sea incluido en los registros de las plataformas digitales y editoriales para que, de ahora en adelante, reciba el dinero que le corresponde cada vez que suene el tema. Hasta el momento, no se sabe si Wilfrido Vargas planea apelar la decisión.

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