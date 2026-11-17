El actor Eduardo Yáñez encendió las alertas entre sus seguidores tras compartir un video en el que relató un presunto intento de extorsión del que habría sido víctima. A través de sus redes sociales, el mexicano explicó que recibió amenazas relacionadas con la difusión de unas imágenes que supuestamente lo involucraban y por las que le exigían un pago de 10.000 dólares.

Visiblemente preocupado por lo ocurrido, el artista decidió hacer pública su experiencia y contar cómo se desarrolló el episodio. Además, expresó sus sospechas sobre la posible participación de varias personas que, de acuerdo con su relato, habrían intervenido en diferentes momentos para presionarlo y conseguir dinero.

Una llamada inesperada terminó en una exigencia de dinero

Según explicó Yáñez, el episodio comenzó durante la noche, cuando recibió una llamada de una mujer desconocida. Al contestar, se encontró con una imagen de contenido sexual que no esperaba ver, por lo que decidió colgar inmediatamente.

La situación tomó otro rumbo a la mañana siguiente, cuando recibió un mensaje de la misma persona. En la comunicación, la mujer supuestamente lo amenazó con publicar una imagen que lo comprometía si no entregaba 10.000 dólares. El actor manifestó que no sabía cómo se había elaborado ese material y sugirió que podría tratarse de una imagen manipulada.

Un supuesto periodista y un oficial de policía también lo contactaron

La preocupación del intérprete aumentó cuando recibió una llamada de otro individuo que se presentó como Pedro Feliz y aseguró conocer al periodista Pedro Ferriz. Según contó, este hombre le dijo que ya habían publicado información sobre el supuesto incidente, aunque Yáñez revisó las cuentas mencionadas y no encontró ninguna publicación.

Posteriormente, el sujeto le ofreció ayuda y le proporcionó el contacto de un supuesto oficial de policía. El artista explicó que también recibió comunicación de esta persona, quien le insistía en que escribiera a la mujer para preguntarle cuánto dinero quería y tratar de llegar a un acuerdo.

Este comportamiento despertó las sospechas del actor, quien consideró que la mujer, el supuesto periodista y el presunto agente podrían estar relacionados y formar parte de un mismo esquema para conseguir dinero mediante amenazas. No obstante, aclaró que se trataba de sus sospechas y no presentó pruebas que confirmaran esa conexión.

Su asistente evitó que respondiera a las amenazas

En medio de la situación, Yáñez contó que su asistente, Margarita, intervino para recomendarle que no contestara los mensajes ni intentara negociar con las personas que lo estaban contactando.

El artista también mencionó un elemento que le pareció especialmente delicado: durante las comunicaciones se habría hecho referencia a una niña de nueve años y, según su testimonio, incluso habrían utilizado su imagen. Este detalle incrementó su desconcierto ante lo que estaba sucediendo.

Eduardo Yáñez advierte a sus seguidores sobre este tipo de engaños

Al hacer público el caso, el actor compartió algunos de los números telefónicos desde los que, según su versión, se habrían comunicado con él. También señaló que uno de ellos aparentemente tendría origen en República Dominicana, aunque no confirmó la identidad de las personas detrás de las llamadas.

Yáñez manifestó que no se consideraba todavía una víctima de extorsión consumada, pero advirtió que posiblemente no sería la primera persona a la que intentarían involucrar en una situación similar.

Finalmente, pidió a sus seguidores mantenerse alerta ante las llamadas de números desconocidos y tener especial cuidado cuando reciban comunicaciones que incluyan amenazas, exigencias económicas o supuestas ofertas de intermediación para solucionar problemas. Su intención, explicó, es evitar que otras personas atraviesen una experiencia parecida.

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