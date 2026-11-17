Tras diez temporadas y un final que cerró el ciclo de Aurelio Casillas, El señor de los cielos se despide como uno de los fenómenos más grandes de la televisión hispana. Sin embargo, a lo largo de los años, la superserie de Telemundo no estuvo exenta de críticas por la forma en que abordó el mundo del narcotráfico, con voces que señalaban el riesgo de idealizar a estos personajes. Su creador, el escritor venezolano Luis Zelkowicz, ha salido al paso de esas dudas en una entrevista para el pódcast QUÉDAT de Telemundo, donde dejó claro cuál fue su brújula moral durante todo este tiempo.

Zelkowicz reveló que la premisa inicial de la saga fue "los narcos también lloran", una idea que, lejos de romantizar sus vidas, le sirvió como escudo para evitar hacer apología del delito. "En ningún momento de las diez temporadas hemos puesto a esta gente en situación de felicidad en algo vinculado con la droga, nunca, porque no podemos dar ese mensaje. Es una gente que sufre mucho, que no tiene vida, están perseguidos todo el tiempo, pierden hijos… Hay una cantidad de cosas que hacen que estas personas no sean felices, y ahí nos enfocamos", explicó el escritor.

“Dale al perro”: el brutal inicio que marcó el tono

Para Zelkowicz, el compromiso con la audiencia era claro desde el primer minuto, y para demostrarlo utilizó una de las escenas más recordadas y crudas del arranque de la ficción. El creador se remontó a los tiempos en que la serie colombiana El patrón del mal estaba al aire y generaba debate porque, según su visión, habían terminado convirtiendo a Pablo Escobar en un héroe. Para no repetir esa historia, ideó el momento en que Aurelio le enseña a su hijo a disparar.

"Aurelio le dice: ‘Ahora dale al perro’. Y el niño le dice: ‘No, pero si ese es el perro de mi hermanita’. ‘Tranquilo que le compro otro’", recordó. Fue una decisión deliberada. "Yo dije: yo tengo que dejar sentado que este tipo es un asesino y un criminal desde el primer episodio. Yo no quiero transformar a este tipo en un héroe. Es un criminal, es un asesino y es un sociópata, y así lo hemos manejado durante todo el tiempo".

Quince años pensando como un criminal

Sostener una historia de esta magnitud durante una década no fue un proceso sencillo para el guionista, quien asumió un desgaste personal para dar vida a los oscuros personajes de la trama. "Yo he tenido que pensar como un criminal durante 15 años. A mí no me impresiona nada porque yo me he metido a fondo con todo ese universo tan terrible", confesó. A eso se le sumó la presión de escribir para un público sumamente fiel y detallista. "Es un compromiso muy grande porque uno sabe que hay una gente que es fiel, que si tú cometes algún errorcito te lo van a detectar. Yo por eso con mi equipo les digo: ‘No, cuidado, mosca con repetir, con caer en irregularidades en la continuidad’", relató.

El adiós y el futuro sin narcos

Poner el punto final a la historia también dejó una huella emocional en el creador, quien describió una sensación de pérdida al tener que despedir a sus personajes. "Uno siente alguna orfandad ahí. Al tú ir matando algunos, encarcelando a otros, dices: ‘Oye, ¿qué va a pasar?’. Sientes la orfandad", admitió.

Ahora, Zelkowicz busca dejar atrás los capítulos oscuros del narcotráfico. El escritor adelantó que su próximo proyecto será un giro total en su carrera. "Tengo algo por ahí caminando, una historia que no tiene que ver con narco, es más bien de relaciones humanas de pareja fuertes, duras. Y me gusta mucho. También tengo otro proyecto por ahí de aventura. Pero sí, sanándome un poco del tema narco", concluyó.

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