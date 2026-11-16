Tras recorrer doce países y Puerto Rico, el cantautor español Alejandro Sanz, prepara una nueva fase de su espectáculo "¿Y Ahora Qué +?", con paradas en Brooklyn y Miami para mayo de 2027.



Las cifras de su recorrido respaldan este gran momento: 76 presentaciones en vivo, 69 de ellas con boletos agotados, un itinerario por doce naciones más Puerto Rico y multitudes fieles en cada recinto. Desde los imponentes estadios de España y México hasta las principales arenas norteamericanas, el intérprete demuestra que su vínculo con la audiencia carece de fronteras.

Nuevo tour



Lejos de tomarse un descanso tras semejante despliegue, el músico alista su retorno a territorio estadounidense para mayo de 2027. Bajo el nombre "¿Y Ahora Qué +? US Tour 2027", esta etapa contempla actuaciones confirmadas en Brooklyn y Miami. En una conversación exclusiva con People en Español, el artista profundizó sobre esta etapa personal y profesional.

Alejandro Sanz



Al reflexionar sobre el concepto de su producción discográfica y las ilusiones que mantiene intactas tras tres décadas de carrera, Sanz aseguró que aún le faltan muchos caminos por explorar. "El día que crea que ya lo sé todo, mal asunto. Con los años cambias las prioridades y empiezas a disfrutar detalles a los que antes no les prestabas tanta atención", explicó. Aunque conserva intacta la emoción de entrar al estudio de grabación sin saber qué melodía surgirá para su público, hoy aprecia mucho más la calma, la compañía de su familia y el tiempo para lo cotidiano.

Documental



Asimismo, aclaró que la pregunta que bautiza su álbum lejos está de sonar a un adiós definitivo. Por el contrario, refleja su entusiasmo por todo lo que aún desea experimentar en la vida. Durante la charla también surgió el recuerdo de su documental "Cuando nadie me ve", donde relató lo fácil que resulta perder de vista a Alejandro Sánchez cuando toda la atención recae sobre Alejandro Sanz. Sobre cómo logra hoy que la figura pública no desplace al ser humano, el cantante afirmó que ambos deben coexistir en armonía, pues el artista existe gracias a la persona.

Reflexión



"Durante muchos años viví a un ritmo muy intenso y llegan momentos en los que notas que necesitas detenerte, mirar a tu alrededor y dedicarle tiempo a lo que de verdad importa", confesó. Hoy practica la escucha interna, fija límites claros y asume que no debe acudir a todos los compromisos. Aunque siente una profunda pasión por su oficio, necesita espacio para su vida privada en cuanto apaga los reflectores. Para él, el único rumbo válido consiste en permanecer allí donde habita la felicidad, según lo informó People en Español.

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