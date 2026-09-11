Stephanie Cayo habló de su futuro junto a Alejandro Sanz: la posibilidad que ahora empieza a considerar

Stephanie Cayo atraviesa una etapa en la que algunas ideas sobre su futuro parecen estar tomando un rumbo diferente. La actriz peruana habló abiertamente sobre la posibilidad de convertirse en madre y reconoció que, aunque durante años no estuvo entre sus prioridades, actualmente comenzó a sentir interés por vivir esa experiencia.

La confesión ocurrió durante una conversación con Aislinn Derbez para el podcast La Magia del Caos. Allí, Cayo explicó que desde hace algún tiempo empezó a contemplar la maternidad de una manera distinta y que el hecho de acercarse a los 40 también la ha llevado a preguntarse si ese capítulo podría formar parte de su vida.

Una posibilidad que antes no estaba entre sus planes

Stephanie Cayo recordó que durante mucho tiempo no sintió el impulso de tener hijos. Parte de esa postura, según explicó, estaba relacionada con haber dedicado muchos años de su vida a cuidar y acompañar a otras personas, experiencia que ella misma describió como una forma de haber “maternado” durante bastante tiempo.

Pero esa percepción cambió. La actriz reconoció que desde hace un tiempo la idea comenzó a resultarle atractiva y que ahora incluso siente deseos de experimentar la maternidad.

La edad también entró en la conversación

Durante la charla con Aislinn Derbez, Cayo hizo referencia a que se está acercando a los 40 años. Actualmente tiene 38 y reconoció que esta etapa puede ser un momento interesante para plantearse la maternidad.

La actriz no presentó la edad como una obligación ni como una cuenta regresiva. Por el contrario, sus declaraciones apuntaron a que se trata de una reflexión personal sobre lo que podría querer para los próximos años.

Esto marca una diferencia con lo que había expresado anteriormente. En agosto, cuando surgieron especulaciones sobre un supuesto embarazo a raíz de unas imágenes, Cayo negó que estuviera esperando un bebé y dejó claro que, en ese momento, la maternidad todavía estaba lejos de sus planes.

Alejandro Sanz aparece en este nuevo capítulo

La conversación sobre el futuro personal de Cayo llega mientras mantiene una relación sentimental con Alejandro Sanz. La pareja hizo pública su relación durante 2026 y desde entonces ambos han quedado bajo la atención de la prensa del corazón.

Sanz ya es padre de cuatro hijos de relaciones anteriores, mientras que Cayo no tiene descendencia. La actriz estuvo casada con Chad Campbell entre 2018 y 2021 y posteriormente mantuvo una relación con el actor español Maxi Iglesias, que terminó en 2024.

Sin embargo, Cayo no presentó a Sanz como el motivo por el que ahora contempla la maternidad. Su reflexión estuvo enfocada en su propia evolución y en las condiciones que considera importantes para formar una familia.

Quiere que ocurra desde un lugar seguro

Aunque la idea comienza a gustarle, Stephanie Cayo también dejó claro que no pretende apresurarse. Para ella, convertirse en madre tendría que darse dentro de un entorno familiar que le proporcione seguridad y estabilidad.

La actriz ha hablado anteriormente de la importancia de construir una relación en la que exista compañerismo y capacidad para funcionar como equipo.

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