Taylor Swift recibió un homenaje bastante inesperado: su nombre terminó en el mundo de los insectos

Taylor Swift acaba de sumar una distinción que difícilmente habría imaginado cuando comenzó su carrera musical. Un grupo de investigadores incorporó su nombre al registro científico al crear el género Swiftiephylus, compuesto por pequeños insectos herbívoros procedentes de Australia.

La idea surgió de Sarah Schroeder, estudiante de doctorado en entomología de la Universidad de California en Riverside y coautora del estudio. Además de investigar estos animales, Schroeder es admiradora de Swift desde hace años y decidió aprovechar la nomenclatura científica para hacerle un particular guiño a la cantante.

El detalle de los insectos que recordó a Taylor

La elección del nombre no fue solamente una cuestión de fanatismo. Schroeder encontró una característica visual que le permitió relacionar a los diminutos animales con la imagen que durante años ha acompañado a Swift.

Los insectos presentan cuerpos de tonalidad amarilla pálida con zonas rojizas o anaranjadas. Para la investigadora, esa combinación evocaba el cabello rubio y los labios rojos que suelen asociarse con la estética de la artista. Además, los animales viven estrechamente relacionados con árboles y arbustos australianos del género Allocasuarina, cuyas flores también ayudan a explicar esa apariencia.

Swift no fue el único guiño

La referencia a la cantante no quedó limitada al nombre del género. Cuatro especies fueron clasificadas dentro de Swiftiephylus y recibieron denominaciones que esconden distintas alusiones a su universo musical.

Una de ellas es Swiftiephylus taylorae, mientras que las otras tres son Swiftiephylus amator, Swiftiephylus intrepidus y Swiftiephylus poetorum. Los términos están construidos a partir de versiones latinizadas relacionadas con “Taylor”, “Lover”, “Fearless” y “Poets”, este último vinculado con The Tortured Poets Department.

Incluso Swiftiephylus contiene su propio juego de palabras. El comienzo remite a “Swiftie”, nombre con el que se identifica a los seguidores de la cantante, mientras que “phylus” forma parte de denominaciones utilizadas dentro de este grupo de insectos.

Los científicos no acababan de encontrar estos insectos

Aunque la publicación de las especies es reciente, los ejemplares no fueron recolectados este año. Formaban parte de un proyecto de biodiversidad realizado entre 1995 y 2004, durante el cual investigadores estadounidenses y australianos reunieron más de 50.000 especímenes.

El material permaneció en colecciones científicas mientras se realizaban trabajos de clasificación y análisis. El nuevo estudio terminó describiendo formalmente 12 especies de insectos que hasta ahora no habían sido reconocidas científicamente, entre ellas las cuatro pertenecientes al género dedicado a Swift.

Un homenaje que también busca llamar la atención sobre la biodiversidad

Detrás del guiño a la estrella del pop existe además un propósito académico. Schroeder explicó que quería aprovechar la popularidad de Swift para despertar interés por animales que suelen pasar inadvertidos y recordar que todavía existe una enorme diversidad de insectos pendiente de estudiar.

Los ejemplares de Swiftiephylus pertenecen a la familia Miridae, uno de los grupos más grandes de insectos conocidos como chinches verdaderas, y se alimentan de plantas. No están considerados una amenaza para las personas ni para los animales.

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