Muere la princesa Astrid de Noruega: el duelo que volvió a tocar a la familia real

Noruega vuelve a despedir a un integrante de su familia real. La princesa Astrid, hermana mayor del fallecido rey Harald V, murió este viernes 11 de septiembre a los 94 años, según confirmó la Casa Real. La noticia se conoció apenas dos días después de que la princesa acudiera a las ceremonias con las que el país despidió al monarca, fallecido el pasado 28 de agosto.

La coincidencia temporal convierte la pérdida en un nuevo momento de duelo para la monarquía noruega. Astrid había estado presente tanto en la Catedral de Oslo como en la capilla del Palacio durante los actos relacionados con el funeral de Harald, en lo que terminó siendo su última aparición pública.

Una figura que asumió responsabilidades muy joven

Astrid nació el 12 de febrero de 1932, hija del rey Olav V y de la princesa Märtha. Creció junto a su hermana mayor, Ragnhild, y su hermano Harald, dentro de una familia que atravesó además los años de la ocupación alemana de Noruega durante la Segunda Guerra Mundial.

Su trayectoria dentro de la Corona tomó un giro decisivo cuando su madre murió en 1954. Astrid tenía entonces apenas 22 años y pasó a ocupar la función de primera dama de Noruega, responsabilidad que mantuvo durante 14 años, hasta que Sonja asumió ese papel en 1968.

Del lado de tres generaciones de la monarquía

Aquella etapa la llevó a desempeñar tareas de representación junto a distintos miembros de la familia real. Acompañó al rey Haakon y posteriormente al rey Olav en viajes y visitas oficiales, además de participar por su cuenta en numerosos actos vinculados con la Corona.

Su papel no terminó cuando dejó de ser primera dama. La Casa Real señala que continuó representando a la institución durante las décadas siguientes y que llegó a respaldar el trabajo de tres monarcas. También estuvo al frente del fondo conmemorativo dedicado a su madre, destinado a apoyar iniciativas sociales y humanitarias.

Su vida familiar lejos del trono

En paralelo a sus obligaciones públicas, Astrid construyó una familia propia. En 1961 se casó con Johan Martin Ferner, con quien tuvo cinco hijos: Cathrine, Benedikte, Alexander, Elisabeth y Carl-Christian. Ferner murió en 2015.

La princesa también mantuvo durante años una relación cercana con distintas causas sociales. La Casa Real destaca especialmente su interés por la inclusión y por las personas en situación de vulnerabilidad, además de su trabajo como protectora de organizaciones y como presidenta del consejo del fondo que lleva el nombre de su madre.

La despedida de Harald marcó sus últimas horas en público

El funeral de su hermano tuvo un significado especial dentro de la trayectoria de Astrid. Harald era el menor de los tres hermanos y, durante décadas, ambos compartieron el peso de pertenecer a una de las familias más observadas de Europa. Tras la muerte del monarca, Astrid estuvo presente en las ceremonias oficiales celebradas en Oslo.

Ahora, apenas dos días después de aquel adiós, la familia real enfrenta nuevamente una pérdida. El rey Haakon VIII, sobrino de Astrid, destacó el papel que ella desempeñó durante toda su vida y recordó especialmente el respaldo que ofreció a Harald y al resto de la familia.

Noruega vuelve a colocar sus banderas a media asta

La Casa Real informó que las banderas del balcón del Palacio Real permanecerán a media asta este viernes y también durante el día del funeral de Astrid. La fecha de esa ceremonia todavía no había sido anunciada oficialmente al momento de conocerse su fallecimiento.

La princesa será despedida con un funeral a cargo del Estado, según informó el Gobierno noruego tras consultar con la familia. Con su muerte desaparece una figura que durante más de siete décadas permaneció vinculada a la vida pública de la monarquía, desde los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial hasta los últimos días del reinado de su hermano Harald.

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