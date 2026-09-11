Kate del Castillo sigue adelante con su demanda: el proceso que arrastra desde el caso de “El Chapo”

Kate del Castillo dejó claro que aquel episodio todavía no es un asunto cerrado para ella, la actriz fue consultada sobre la demanda que mantiene contra el gobierno mexicano y confirmó que continúa adelante con el procedimiento.

La pregunta fue directa, Del Castillo aclaró que el proceso sigue vigente y que no lo retirará, además aseguró que tiene todo documentado, aunque no explicó qué es lo que se tiene guardado.

Después de esa respuesta, prefirió no profundizar en el tema. Incluso hizo una petición en tono de broma para que la conversación girara hacia otro asunto.

Una demanda que nació después del escándalo

El proceso legal tiene su origen en las consecuencias que tuvo para Del Castillo su encuentro con Joaquín “El Chapo” Guzmán. La reunión ocurrió en 2015, cuando el narcotraficante se encontraba prófugo, y también participó el actor Sean Penn.

El contacto entre la actriz y Guzmán Loera estaba relacionado con un proyecto cinematográfico sobre la vida del entonces líder del Cártel de Sinaloa. Después de que la reunión se hiciera pública, las autoridades mexicanas investigaron a Del Castillo para determinar si había cometido algún delito.

La investigación incluyó el análisis de comunicaciones y de posibles vínculos financieros relacionados con los proyectos que se habían planteado alrededor de Guzmán. Finalmente, en 2017, el Ministerio Público determinó el no ejercicio de la acción penal contra la actriz, por lo que aquella investigación no terminó en una acusación penal en su contra.

El reclamo de 60 millones de dólares

La demanda que Del Castillo mantiene actualmente no debe confundirse con la investigación penal que se realizó después de su encuentro con Guzmán. Se trata de un procedimiento que la actriz inició posteriormente contra el Estado mexicano.

En 2018 presentó una reclamación de responsabilidad patrimonial en la que exigía una indemnización de 60 millones de dólares. Del Castillo atribuyó a la actuación de autoridades mexicanas daños relacionados con su honor, reputación y actividad profesional.

El litigio también estuvo acompañado por distintas acciones judiciales relacionadas con el acceso de la actriz a documentos de la investigación. En una de esas disputas, tribunales mexicanos resolvieron a su favor respecto a la posibilidad de obtener documentación del expediente que consideraba necesaria para su defensa y para sustentar su reclamación.

Las filtraciones fueron parte del conflicto

Uno de los puntos que Del Castillo ha cuestionado a lo largo de este proceso es la divulgación de información relacionada con la investigación que las autoridades realizaron sobre ella.

La difusión de conversaciones y otros elementos del expediente convirtió el caso en un asunto de amplia exposición pública. La actriz sostuvo que ese manejo de información tuvo consecuencias sobre su imagen y su vida profesional, argumentos que forman parte del contexto de su reclamación contra el Estado.

En paralelo, los tribunales mexicanos conocieron diferentes recursos promovidos por Del Castillo relacionados con la investigación y con su derecho a acceder a información del expediente.

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