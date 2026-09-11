Gustavo Dudamel cambia de escenario: el venezolano ya tiene nueva casa musical en Nueva York

El músico venezolano Gustavo Dudamel inició oficialmente su primera temporada como director musical y artístico de la Filarmónica de Nueva York, dando paso a una etapa que llevaba varios años preparándose y que ahora comienza con una agenda cargada de conciertos, estrenos y colaboraciones.

El nombramiento convierte a Dudamel en el 27.º director musical de la institución y le otorga un período inicial de cinco años. La nueva posición llega después de su extensa etapa al frente de la Filarmónica de Los Ángeles, donde permaneció desde 2009 y desarrolló buena parte de su trayectoria internacional.

Una llegada que no quiso pasar desapercibida

La primera gran presentación de esta nueva etapa tuvo un escenario poco habitual para la Filarmónica: el Radio City Music Hall. El concierto inaugural se realizó el 10 de septiembre y reunió a la orquesta con una selección de artistas procedentes de diferentes espacios de la música y el espectáculo.

Lizzo, St. Vincent, Aaron Tveit y Joaquina participaron como invitados, mientras que el actor Liev Schreiber estuvo a cargo de conducir la velada. El repertorio combinó piezas de compositores como George Gershwin, Philip Glass, Jessie Montgomery y Arturo Márquez.

La elección del lugar y de los invitados también funcionó como una especie de carta de presentación de lo que Dudamel busca impulsar en esta etapa: una relación menos rígida entre la música sinfónica y otras expresiones artísticas.

De Venezuela a una de las orquestas más reconocidas

La llegada a Nueva York representa otro salto importante en la carrera del barquisimetano. Su formación estuvo ligada a El Sistema en Venezuela, desde donde comenzó un recorrido que posteriormente lo llevó a dirigir algunas de las principales orquestas internacionales.

Ahora su nombre queda asociado a una agrupación cuyo pasado incluye a directores como Gustav Mahler, Arturo Toscanini y Leonard Bernstein. La responsabilidad, por tanto, no consiste únicamente en dirigir conciertos, sino también en participar en la construcción del rumbo artístico de la institución.

Dudamel ha defendido durante su carrera una concepción de la música que busca acercarla a públicos más amplios. Esa característica también aparece en la programación que diseñó para su primera temporada neoyorquina, en la que conviven grandes obras del repertorio tradicional con creaciones contemporáneas, colaboraciones interdisciplinarias y proyectos fuera de las salas habituales.

Joaquina puso el acento venezolano

Dentro de aquella primera noche, la participación de Joaquina añadió otro elemento significativo. La cantante venezolana formó parte del grupo de invitados y llevó sus canciones a un escenario compartido con una de las grandes orquestas estadounidenses.

Su presencia permitió que Venezuela también tuviera representación dentro del comienzo de esta nueva etapa de Dudamel. La cantante interpretó “Pesimista” y “El Alquimista”, sumándose a una programación en la que el director buscó reunir distintas generaciones y estilos musicales.

La conexión entre ambos artistas también llamó la atención por la diferencia de sus trayectorias: mientras Dudamel llega a Nueva York después de décadas de carrera internacional, Joaquina representa a una generación más joven de músicos venezolanos que ha comenzado a ganar espacio fuera del país.

Nueva York será mucho más que un nuevo puesto

El calendario de Dudamel no se limita a su presentación en Radio City Music Hall. El 11 de septiembre, un día después del concierto inaugural, dirigió a la Filarmónica en un programa conmemorativo por el 25.º aniversario de los atentados terroristas de 2001, realizado en el Perelman Performing Arts Center.

Posteriormente, entre el 16 y el 19 de septiembre, tendrá sus primeras presentaciones como director musical y artístico de la Filarmónica en el David Geffen Hall, sede de la agrupación en el Lincoln Center. Allí dirigirá, entre otras obras, On the Transmigration of Souls, de John Adams, además de la Sinfonía n.º 5 de Prokofiev y un estreno mundial de Zosha Di Castri.

La temporada también contempla una gira europea de dos semanas en octubre, con actuaciones previstas en ciudades como París, Barcelona, Madrid, Berlín, Hamburgo y Viena. A esto se suman colaboraciones con figuras como Lang Lang y Yo-Yo Ma, nuevos estrenos y proyectos que buscan ampliar la presencia de la Filarmónica en diferentes espacios de Nueva York.

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