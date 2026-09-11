A 25 años del 11 septiembre: estas son las películas y series que retratan la tragedia que cambió el mundo

Veinticinco años después de aquella mañana del 11 de septiembre de 2001, el cine y la televisión siguen explorando las múltiples aristas de una tragedia que transformó la historia contemporánea. Para conmemorar la fecha, diversos medios han abordado los atentados desde perspectivas que van desde el heroísmo de los rescatistas hasta el dolor de las familias y las decisiones políticas que marcaron la respuesta de Estados Unidos.

World Trade Center / Las Torres Gemelas (2006): Oliver Stone dirigió esta producción protagonizada por Nicolas Cage y Michael Peña, que se centra en dos agentes de la Autoridad Portuaria que quedaron atrapados entre los escombros tras el colapso de las torres. La película alterna su situación con la de sus familias y los equipos de rescate. Disponible en Netflix.

Reign Over Me / La esperanza vive en mi (2007): Adam Sandler y Don Cheadle protagonizan este drama sobre Charlie Fineman, un dentista que perdió a su esposa e hijas en los ataques. Años después, un reencuentro casual con un antiguo compañero de universidad lo lleva a enfrentar su duelo. Disponible en Netflix.

Extremely Loud & Incredibly Close / Tan fuerte, tan cerca (2011): la película de Stephen Daldry, con Tom Hanks y Sandra Bullock, sigue a Oskar Schell, un niño cuyo padre murió en el World Trade Center. Tras encontrar una misteriosa llave, Oskar recorre Nueva York en busca de la cerradura que abre, en un viaje que lo lleva a conocer a distintas personas y a reconstruir parte de la vida de su padre.

Worth (¿Cuánto vale la vida?) (2001): basada en hechos reales, sigue al abogado Kenneth Feinberg, encargado de administrar el Fondo de Compensación para las Víctimas del 11-S. La cinta explora la compleja tarea de determinar el valor económico de una vida entre la burocracia y la política. Disponible en Netflix.

The Report (2019): Un thriller basado en hechos reales sobre la investigación del Senado sobre los programas de detención e interrogatorio de la CIA posteriores al 11-S, y los esfuerzos de la agencia por ocultar información al público. Disponible en Amazon Prime Video.

9/11 (2002): documental dirigido por Jules y Gédéon Naudet y James Hanlon, rodado durante los propios atentados. La cámara de Jules Naudet captó por casualidad el impacto del primer avión mientras grababa un reportaje sobre el día a día de una compañía de bomberos. Es una de las piezas más crudas y directas sobre los hechos.