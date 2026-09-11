A 25 años del 11 septiembre: estas son las películas y series que retratan la tragedia que cambió el mundo

Veinticinco años después de aquella mañana del 11 de septiembre de 2001, el cine y la televisión siguen explorando las múltiples aristas de una tragedia que transformó la historia contemporánea. Para conmemorar la fecha, diversos medios han abordado los atentados desde perspectivas que van desde el heroísmo de los rescatistas hasta el dolor de las familias y las decisiones políticas que marcaron la respuesta de Estados Unidos.
Películas para entender la tragedia
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United 93 / Vuelo 93 (2006): dirigida por Paul Greengrass, esta película reconstruye en tiempo real lo ocurrido a bordo del vuelo 93 de United Airlines, el único de los cuatro aviones secuestrados que no alcanzó su objetivo. La cinta combina la tensión dentro de la aeronave con las comunicaciones de los controladores aéreos que seguían la crisis desde tierra.
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World Trade Center / Las Torres Gemelas (2006): Oliver Stone dirigió esta producción protagonizada por Nicolas Cage y Michael Peña, que se centra en dos agentes de la Autoridad Portuaria que quedaron atrapados entre los escombros tras el colapso de las torres. La película alterna su situación con la de sus familias y los equipos de rescate. Disponible en Netflix.
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Reign Over Me / La esperanza vive en mi (2007): Adam Sandler y Don Cheadle protagonizan este drama sobre Charlie Fineman, un dentista que perdió a su esposa e hijas en los ataques. Años después, un reencuentro casual con un antiguo compañero de universidad lo lleva a enfrentar su duelo. Disponible en Netflix.
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Extremely Loud & Incredibly Close / Tan fuerte, tan cerca (2011): la película de Stephen Daldry, con Tom Hanks y Sandra Bullock, sigue a Oskar Schell, un niño cuyo padre murió en el World Trade Center. Tras encontrar una misteriosa llave, Oskar recorre Nueva York en busca de la cerradura que abre, en un viaje que lo lleva a conocer a distintas personas y a reconstruir parte de la vida de su padre.
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Worth (¿Cuánto vale la vida?) (2001): basada en hechos reales, sigue al abogado Kenneth Feinberg, encargado de administrar el Fondo de Compensación para las Víctimas del 11-S. La cinta explora la compleja tarea de determinar el valor económico de una vida entre la burocracia y la política. Disponible en Netflix.
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The Report (2019): Un thriller basado en hechos reales sobre la investigación del Senado sobre los programas de detención e interrogatorio de la CIA posteriores al 11-S, y los esfuerzos de la agencia por ocultar información al público. Disponible en Amazon Prime Video.
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9/11 (2002): documental dirigido por Jules y Gédéon Naudet y James Hanlon, rodado durante los propios atentados. La cámara de Jules Naudet captó por casualidad el impacto del primer avión mientras grababa un reportaje sobre el día a día de una compañía de bomberos. Es una de las piezas más crudas y directas sobre los hechos.
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Zero Dark Thirty / La noche más oscura (2012): dirigida por Kathryn Bigelow, sigue la década de búsqueda de Osama bin Laden tras el 11-S, culminando con la operación que acabó con su vida en 2011.
Series y miniseries de ficción
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The Looming Tower (2018): está miniserie de Hulu, basada en el libro ganador del Pulitzer de Lawrence Wright, narra los acontecimientos que llevaron a los atentados, centrándose en la creciente amenaza de Al-Qaeda y la rivalidad entre el FBI y la CIA que, según la serie, allanó el camino para los ataques.
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Rescue Me (2004-2011): serie centrada en el trabajo de un equipo de bomberos de Nueva York y sus batallas emocionales tras el 11 de septiembre. El estrés y el recuerdo de la tragedia persiguen constantemente a los personajes, especialmente a Tommy Gavin (Denis Leary).
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9/12 (2025): Miniserie de Paramount+ que, inspirada en los ataques del 11 de septiembre, explora las secuelas y cómo se vieron afectados los sobrevivientes y las familias, rindiendo homenaje a los afectados.
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The Leftovers (2014-2017): aunque no aborda directamente el 11-S, esta aclamada serie de HBO, creada por Damon Lindelof y Tom Perrotta, explora el duelo colectivo y la pérdida masiva tras la desaparición del 2% de la población mundial, un trauma que resuena con el impacto psicológico de los atentados.
Producciones internacionales
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11-S: El atentado que cambió el mundo (2026): Especial de DNEWS que reúne las voces de sobrevivientes, rescatistas, analistas y familiares de las víctimas para comprender cómo se vivieron los hechos desde dentro y las huellas que permanecen un cuarto de siglo después.
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September (2026): Documental de la cadena alemana WDR, de 90 minutos, que aborda el impacto del 11-S desde una perspectiva europea.
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11S: La reconstrucción de la Zona Cero (2026): Especial de RTVE que analiza los esfuerzos de reconstrucción tras los ataques.
Veinticinco años después, estas producciones no solo recuerdan lo sucedido, sino que invitan a reflexionar sobre el impacto profundo y duradero que el 11-S dejó en la cultura, la política y la vida de millones de personas.
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