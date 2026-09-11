Shakira y Maluma se reencuentran después de ocho años: anuncia su nueva colaboración 'Agua'

Shakira y Maluma han anunciado este miércoles el lanzamiento de 'Agua', su cuarta colaboración y la primera en ocho años. El tema estará disponible en todas las plataformas digitales el próximo 17 de septiembre, según confirmaron ambos artistas en sus redes sociales.

El anuncio llegó acompañado de la portada del sencillo, en la que aparecen los dos cantantes vestidos de blanco. Un día antes, Maluma había compartido en sus historias de Instagram una versión de la portada con las siluetas de ambos, pidiendo a sus seguidores que adivinaran con quién sería su próximo dueto.

Un reencuentro esperado

'Agua' supone el reencuentro musical de Shakira y Maluma después de 'Clandestino' (2018), cuyo video musical supera las 586 millones de reproducciones en YouTube. Antes de ese tema, colaboraron en 'Chantaje' y 'Trap', ambos incluidos en 'El Dorado' (2017), el álbum de Shakira que les valió un Grammy Latino. Actualmente, 'Chantaje' ocupa la cuarta posición entre las canciones más escuchadas de Shakira en Spotify.

Una semana de lanzamientos y regresos

El estreno de 'Agua' coincidirá con el regreso de Shakira a los escenarios. La cantante retomará su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran' un día después del lanzamiento, el 18 de septiembre, con el primero de sus 12 conciertos en Madrid en el Estadio Shakira, un recinto creado especialmente para estas presentaciones. Posteriormente, la barranquillera se dirigirá a Egipto, donde ofrecerá el que hasta el momento será el último concierto programado de esta gira, que comenzó en febrero de 2025.

Maluma, por su parte, continúa con la promoción de su álbum 'Loco x volver', lanzado el pasado 15 de mayo, y que recientemente le ha valido nominaciones y reconocimientos en la industria.

Con 'Agua', los dos artistas colombianos suman su cuarta colaboración y prometen repetir la química que los convirtió en una de las duplas más exitosas del pop latino.

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