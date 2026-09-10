Nacho le puso sabor criollo a Juan Gabriel: así fue el inesperado karaoke en una barbería

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Una visita al barbero terminó teniendo su propio momento de farándula. Nacho se encontraba en Born Barbers God Is Good, la barbería vinculada al creador de contenido Leo God Is Good, cuando una canción de Juan Gabriel que sonaba en un televisor terminó provocando el momento.

El tema era “Ya lo sé que tú te vas”, uno de los clásicos del repertorio del recordado cantante mexicano. Nacho se animó a cantarlo allí mismo sin de manera muy natural co.o si se tratara de un karaoke y puso su voz por encima de la música que se escuchaba de fondo.

Nacho se encontraba en la barbería aparente haciendose unas trenzas como se le ve en su cabello y al pareces fue el mismo barbero quien terminó por grabar la escena. A capela y dejando que la pista sonara detrás, el venezolano le dio su propia interpretación al tema.

“Ya lo sé que tú te vas” es una de las canciones que forman parte del amplio repertorio de Juan Gabriel y que mantienen vigencia entre distintas generaciones. Esta vez, el tema apareció en un contexto bastante menos solemne: una barbería y una visita que terminó con Nacho cantando.

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