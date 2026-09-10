Milena Torres soltó la cuenta de su relación con Jean Claudio: el detalle que pocos tenían en el radar

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Milena Torres celebró una fecha importante junto a Jean Claudio, pero su publicación de aniversario terminó dejando un dato que fue más allá de los tradicionales mensajes de amor. La presentadora conmemoró sus 15 años de matrimonio y, entre recuerdos y palabras dedicadas a su esposo, hizo una precisión sobre la historia que ambos comenzaron mucho antes de convertirse en marido y mujer.

Para Milena, la historia de la pareja no puede contarse únicamente desde el día de la boda. Antes de llegar al altar hubo otra etapa que también forma parte de estos años compartidos.

Una fecha que terminó revelando mucho más

Torres explicó que este aniversario corresponde a sus 15 años de matrimonio, una etapa que describió como parte de una vida construida junto a Jean Claudio. En su publicación recordó las experiencias que han acumulado, los aprendizajes y los momentos que han marcado el camino de ambos.

Pero la cuenta no termina allí. La presentadora recordó que la relación comenzó varios años antes de la boda, por lo que la celebración también sirve para dimensionar cuánto tiempo lleva la pareja compartiendo su vida.

Milena habló de lo que han construido juntos

Más allá de la fecha, uno de los principales protagonistas de su mensaje fue la familia. Milena destacó a sus hijos como uno de los regalos más importantes de la relación y señaló que son parte del resultado de todo lo que ambos han construido durante estos años.

La presentadora también hizo referencia a las distintas etapas que han atravesado. En lugar de presentar su historia únicamente desde los momentos felices, reconoció que también han existido días difíciles en los que han tenido que acompañarse y sostenerse mutuamente.

Una dedicatoria cargada de complicidad

En su mensaje dirigido a Jean Claudio, Torres agradeció su compañía, el respaldo a sus sueños y el papel que ha tenido dentro de su familia. También lo describió como su compañero, su mejor amigo y su “bastón”, dejando ver la importancia que le atribuye dentro de su vida.

La celebración estuvo acompañada además por un particular símbolo: el cristal, asociado con los 15 años de matrimonio. Milena lo relacionó con la transparencia, la claridad y el cuidado que requiere una relación para mantenerse con el paso del tiempo.

El brindis por lo que todavía falta

La presentadora cerró su publicación mirando hacia el futuro. Entre sus deseos mencionó seguir acumulando viajes, aventuras, risas, sueños y recuerdos junto a Jean Claudio, además de continuar eligiéndose y apoyándose como pareja.

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