"Latidos Bajo los Escombros" se estrenará en Amazon Prime el 30 de septiembre

El documental "Latidos Bajo los Escombros", dirigido por Oscar Rivas Gamboa, se estrenará en la plataforma Amazon Prime el 30 de septiembre de 2026. La producción aborda el trabajo de los rescatistas que participaron en las labores de búsqueda tras los terremotos del 24 de junio en Venezuela.

Presentaciones previas

El estreno estará precedido por una función para periodistas e invitados en Caracas, el 24 de septiembre, en las salas de CinePic del centro comercial Sambil La Candelaria. Posteriormente, se realizará una proyección dirigida a medios, personalidades y representantes de la comunidad venezolana en Miami.

Contenido del documental

El filme reconstruye las horas posteriores a los sismos en el estado La Guaira. El relato se centra en los rescatistas venezolanos y extranjeros que ingresaron entre los escombros, así como en los bomberos, especialistas, voluntarios y equipos internacionales que participaron en las labores de búsqueda.

La investigación periodística estuvo a cargo de Deivis Ramírez Miranda, quien también conduce la producción.

Equipo de producción

El documental cuenta con la participación del periodista Eduardo Rodríguez Giolitti. La producción ejecutiva es de Omar Alzahabi y Víctor González Méndez. La cámara corresponde a Leonardo Pérez; la dirección de fotografía, a Saúl Torres; y la producción y dirección general, a Oscar Rivas Gamboa.

Disponibilidad

Tras las presentaciones en Venezuela y Miami, "Latidos Bajo los Escombros" estará disponible en Amazon Prime desde el 30 de septiembre.

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