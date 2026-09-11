¿La Rosalía llega a Hollywood? Todo lo que se sabe sobre su próxima película

Rosalía podría estar a punto de dar el salto más importante de su carrera como actriz. Según informa Deadline, la cantante española se encuentra en negociaciones para sumarse al reparto de 'Wet', el nuevo drama de la directora Alma Har'el que protagonizará Javier Bardem. Aunque el medio estadounidense aclara que "no hay ningún acuerdo cerrado y las cosas podrían cambiar", el proyecto estaría avanzando "en la dirección correcta".

Un elenco de lujo para un drama en alta mar

El fichaje de Rosalía se sumaría a un reparto que ya incluye a Rebecca Ferguson('Dune'), Connor Storrie ('Más que rivales') y Odessa A'zion ('Marty Supreme'). La película, cuyo rodaje comenzará el próximo año en España, se desarrollará en un yate de lujo, un escenario que ha sido comparado con el de 'El triángulo de la tristeza', la ganadora de la Palma de Oro en Cannes.

El guion, original de Har'el y Christian Stangeby, ha sido descrito como una mezcla entre 'Succession' y la citada cinta de Ruben Östlund. La directora, conocida por largometrajes como 'Honey Boy' (2019) y 'Bombay Beach' (2011), también ha dirigido videoclips musicales y la serie 'La dama del lago' para Apple TV.

El camino de Rosalía en la interpretación

Para Rosalía, este papel supondría su trabajo más relevante en el cine hasta la fecha. Debutó en 'Dolor y Gloria' (2019), de Pedro Almodóvar, y recientemente participó en la tercera temporada de 'Euphoria', donde interpretó a Magick. La artista, que está a punto de cumplir 34 años, compagina su carrera musical con incursiones en la actuación.

Bardem, por su parte, atraviesa un momento de gran actividad. El actor español presenta estos días 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen, y 'Búnker' en el Festival de Venecia, donde vuelve a coincidir con Penélope Cruz.

Aunque todavía no hay confirmación oficial, la posible incorporación de Rosalía a 'Wet' ya ha despertado el interés del público y de la industria. De concretarse, sería un paso decisivo en su faceta como actriz, llevándola a compartir pantalla con uno de los intérpretes más reconocidos de Hollywood.

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