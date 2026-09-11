La familia de Paul Walker habla sobre el posible regreso del actor a “Rápidos y Furiosos”

La familia de Paul Walker ha roto su silencio ante la creciente especulación sobre un posible regreso del actor a la franquicia de Rápidos y Furiosos. A casi 13 años de su trágica muerte, ocurrida el 30 de noviembre de 2013 en un accidente automovilístico, los rumores sobre una aparición póstuma de Brian O'Conner en la próxima entrega, 'Fast Forever', han vuelto a encender las redes sociales.

"No me interesaría volver a hacer eso"

El hermano del actor, Cody Walker, ha sido el más explícito al respecto. En una entrevista con Entertainment Weekly, dejó claro que no tiene intención de participar en una posible recreación de su hermano para la undécima entrega. "Mi postura es que se haga lo que Meadow quiera ver; es su padre", declaró Cody, para luego ser tajante: "No me interesaría volver a hacer eso de nuevo".

Cody y Caleb fueron quienes ayudaron a completar las escenas de Paul en 'Furious 7' tras su fallecimiento, con el estudio utilizando tecnología CGI para superponer el rostro del actor sobre el de sus hermanos. Pero Cody no guarda un buen recuerdo de esa experiencia. "Me encanta cómo su personaje se despidió de la franquicia. No lo mataron, no hicieron algo cursi como eso. Es hermoso, Brian está criando a sus hijos", explicó, refiriéndose a la escena en la que Brian O'Conner se separa de Dominic Toretto para enfocarse en su familia con Mia y sus dos hijos.

La decisión final es de Meadow

A pesar de su rechazo, Cody Walker fue claro al señalar quién debería tener la última palabra sobre cualquier aparición póstuma de su hermano: Meadow Walker, la hija de Paul, quien actualmente tiene 27 años. "Si quieren hacer eso, si a Meadow le gustaría ver eso, no me necesitan ni a mí ni a Caleb", afirmó. En ese sentido, también mencionó que la tecnología actual permitiría traer de vuelta al personaje sin necesidad de dobles: "La IA no existía en 2014, así que podrían hacerlo. Hay años de material filmado que nunca se utilizó de otras películas de 'Fast & Furious'. Son los mejores en el negocio, ya se las arreglarán".

El legado de Brian O'Conner

Paul Walker falleció cuando aún no había terminado de rodar 'Furiosos 7'. Había completado aproximadamente el 85% de sus escenas, y fueron sus hermanos, Caleb y Cody, quienes ayudaron a grabar las tomas restantes. El estudio utilizó tecnología CGI para superponer el rostro de Paul sobre el de sus hermanos, logrando así dar un cierre digno a su personaje. La despedida de Brian, tomando un camino separado al de Dominic Toretto, se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la saga.

Desde entonces, la franquicia ha mantenido vivo al personaje en la narrativa, mencionándolo en entregas posteriores. En 'Fast X' (2023), por ejemplo, se hace referencia a Brian como alguien que sigue protegiendo a la familia desde la distancia.

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