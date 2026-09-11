El fenómeno que paralizó América Latina tendrá su continuación: TV Globo confirma la segunda temporada de "Avenida Brasil" para 2027

TV Globo anunció oficialmente que "Avenida Brasil" tendrá una segunda temporada, que se estrenará en 2027. La cadena brasileña hizo el anuncio este martes 8 de septiembre a través de sus redes sociales con un video conceptual en el que se ve una computadora con distintas carpetas en pantalla hasta que se abre la correspondiente a "Avenida Brasil", donde se devela el año previsto para el esperado regreso.

La telenovela original se estrenó en 2012 y se convirtió en un fenómeno de audiencia en Brasil, éxito que se trasladó por toda América Latina.

Las declaraciones de Jorgito

A principios de agosto, en medio del furor por el regreso de la telenovela a Telefe, Cauã Reymond, quien interpretó a Jorgito en la ficción original, fue entrevistado en "Cortá por Lozano". Allí habló abiertamente sobre la posibilidad de una segunda temporada: "No sabemos si se va a venir un Avenida Brasil 2, me encantaría que pasara, es un deseo de todos. Están hablando mucho, hay una posibilidad de una continuación".

Lo que aún no se sabe

Hasta el momento, TV Globo no indicó cuál será la fecha exacta del debut ni brindó detalles sobre el argumento de la segunda parte. Tampoco dio información respecto a quiénes integrarán el elenco de esta continuación. Igualmente, el regreso de "Avenida Brasil" ya fue confirmado de forma oficial y será uno de los estrenos con mayor expectativa en el 2027.

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