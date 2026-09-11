Chepa Candela: ¡Polémica en el Miss Venezuela 2026! Clara Vegas podría ausentarse de la noche final y no entregar la corona

¡¡Jeloooouuu!!! ¿Cómo amanecen hoy? Espero que con el ánimo igual o más alto que el de esta nada servidora que les teclea las líneas que están por leer, y que termina con sus pobres uñitas echando humo, por la rapidez con que teclea los chismes, rollos, brollos y bretes que pasan y acontecen dentro del mundillo farandulero...

Clara Vegas

Yyyy a la voz de ¡¡paaarrrtiiidaaa!!, arranco con el parling para contarles que la agenda oficial del Miss Venezuela 2026 se mantendrá hasta última hora y que la única variante que podría haber sería para la noche final con la ausencia de CLARA VEGAS, pues si gana la corona de Miss Universo o queda en el cuadro final, no podrá venir al país para la fecha en que se realizará la noche final, programada, ya de manera oficial, para el jueves 3 de diciembre, por lo que no entregará la corona a su sucesora… ¡¡Sííí, señores!!... Tanto la ganadora como las finalistas del Miss Universo pasan a ser manejadas por miembros de la organización y su presencia es obligatoria en todas las actividades que se les programen; por eso la directive ya les aclaró a las candidatas que, al obtener alguna figuración en los resultados finales… o llevarse el gran título, no tendrán control alguno en la agenda que se les ordene… Ya eso lo sabe perfectamente Clara Vegas, quien aspira y espera ser coronada por la mexicana Fátima Bosch…

Nawat Itsaragrisil

Por cierto, que “EL CHINO TRAMOYERO”, que no es otro que el tal Nawat Itsaragrisil, podría verse involucrado en rollos legales, si el empresario Raúl Rocha decide emprender acciones en su contra para que compruebe en tribunales los señalamientos que le hizo al acusarlo de corrupto, pues aseguró que el magnate mexicano había desviado dinero de la compañía de turismo de Puerto Rico a sus cuentas bancarias, disponiendo del presupuesto asignado para la elección de la nueva Miss Universe, cuya directiva ratificó este jueves que el “templete” no cambiará de sede… y que la Isla del Encanto es el escenario donde Fátima Bosch coronará a su sucesora… “El equipo legal del empresario mexicano está considerando una demanda contra el tailandés, pues la acusación es muy delicada, ya que prácticamente lo llamó ladrón”, soltó una fuente de la organización de Miss Universo que, de llegarse a ejercer la acción y prosperar la demanda, el Chino Tramoyero podría salir con las tablas en la cabeza… ¡¡Ay, Maracay!!....

Leonardo Villalobos

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les bato que el LEONARDO VILLALOBOS tiene todo listo para salir con su programa en Globovisión, “Esta noche”, que, si no hay cambio de planes, se estrenará este próximo 14 de septiembre a las 10 pm de lunes a viernes... ¿Qué ofrecerá de nuevo?... ¡Nada!, así de sencillo, porque se trata de un espacio de entrevistas… y ahí no hay nada nuevo que inventar… De todas maneras, habrá que esperar a verlo, porque el mismo animador ha creado como mucha expectativa… Ojalá no sean más las cáscaras que las nueces".

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