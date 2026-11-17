A sus 44 años, Britney Spears ha decidido expandir su imperio más allá de la música con el lanzamiento de B Tiny, su propia línea de joyería. Aunque el anuncio tomó por sorpresa a muchos, lo cierto es que este proyecto no es nuevo. Según reveló la propia cantante, la idea de crear piezas "pequeñas y delicadas" nació en 2003, cuando promocionaba su álbum In the Zone. Tras más de dos décadas en el tintero, Spears finalmente pudo sacar adelante su visión, un sueño que, según fuentes cercanas a la artista, se vio frenado en el pasado por los problemas personales y legales que enfrentó.

"He estado guardando un secreto"

El pasado viernes 13 de noviembre, el sitio oficial de la marca entró en funcionamiento con un mensaje que despertó la curiosidad de sus millones de seguidores: "Bueno, entonces... he estado guardando un secreto. Uno pequeño... bueno, ¡quizás TINY!". Por ahora, la página no muestra fotografías de los diseños ni los precios, pero sí habilitó una lista de espera para que los fanáticos puedan registrarse y recibir las primeras novedades. Fuentes consultadas por People y Page Six aseguraron que la colección estará disponible "en los próximos meses" y que será mucho más que simples productos de merchandising.

Así es 'B Tiny': joyas con ADN de festival y mucho color

Lejos de apostar por la joyería tradicional, la colección de Spears refleja su estilo personal y su gusto por la estética de los años 2000. De acuerdo con las fuentes, B Tiny tendrá un aire "femenino, colorido y con inspiración festivalera", destacando los tonos turquesa y rosado, además de piezas de estilo artesanal que recuerdan a las que se venden en plataformas como Etsy. La cantante está tan involucrada en el proceso que, según los informantes, "no se fabrica nada que ella no haya aprobado". "Son como si los textos de sus publicaciones de Instagram se transformaran en piezas de joyería que puedes usar para ir a un concierto de Lana Del Rey, a un festival de música electrónica, a una cita romántica o a una noche con tus amigas", detalló un insider a People.

Un cuarto de siglo de pop: 'Britney' cumple 25 años

Este nuevo paso empresarial coincide con una fecha muy especial para la intérprete de Toxic. El pasado 6 de noviembre se cumplieron 25 años del lanzamiento de Britney, su tercer álbum de estudio, el mismo que la consolidó como un ícono global y que incluye éxitos como I'm a Slave 4 U y Overprotected. Para celebrarlo, se lanzó una edición especial titulada Britney (25th Anniversary Edition), que incluye cinco canciones inéditas grabadas durante esa era, entre ellas una colaboración con su exnovio Justin Timberlake titulada She'll Never Be Me y temas como Am I a Sinner y When I Say So.

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