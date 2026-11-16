La animadora venezolana Andreína Álvarez anunció el fin de su etapa profesional en Canal i, donde durante más de dos años estuvo al frente de los espacios matutinos Magazine en Vivo y Qué Hay de Nuevo. La comunicadora compartió un extenso mensaje en el que repasó su trayectoria, explicó el significado que tuvo este proyecto en su carrera y expuso las razones que la llevaron a cerrar este capítulo.

En su pronunciamiento, Álvarez dejó ver que su decisión responde a una serie de circunstancias relacionadas con el funcionamiento del programa y las condiciones en las que se desarrollaba el trabajo dentro del canal. También aprovechó la oportunidad para aclarar algunas versiones sobre su ausencia y enfatizó que nunca abandonó sus responsabilidades de manera irresponsable.

La presentadora expresó su agradecimiento por las experiencias adquiridas durante esta etapa, aunque reconoció que desde hace tiempo el proyecto había dejado de avanzar en la dirección que esperaba. Pese a ello, aseguró que mantiene intacto su compromiso con la televisión venezolana y que está dispuesta a continuar trabajando por el crecimiento de la industria.

Una carrera que comenzó con una vocación artística

Antes de explicar su salida de Canal i, Andreína Álvarez recordó que su elección profesional fue muy diferente a la del resto de su familia. Según contó, su padre y sus tres hermanos son abogados, mientras que su madre ejerció como odontóloga antes de retirarse. Sin embargo, desde muy joven tuvo claro que quería dedicarse al mundo artístico.

Su recorrido en los medios de comunicación comenzó hace más de 25 años, cuando se formó en Radio Caracas Televisión (RCTV). Posteriormente, continuó adquiriendo experiencia en otras empresas del sector, entre ellas Venevisión y Televen, donde consolidó su preparación y desarrolló su carrera frente a las cámaras.

La comunicadora también recordó que atravesó un período de ocho años alejada de las pantallas venezolanas debido a la diáspora. Tras ese tiempo fuera de su país, regresó con la intención de reencontrarse con la televisión nacional y encontró en Canal i una oportunidad para retomar su actividad profesional.

Más de dos años al frente de la programación matutina

Su incorporación a Canal i representó una nueva etapa en su trayectoria. Álvarez asumió la conducción de Magazine en Vivo y Qué Hay de Nuevo, dos espacios que formaban parte de la oferta matutina de la televisora.

La animadora describió esta responsabilidad como un desafío que iba más allá de aparecer diariamente frente a las cámaras. De acuerdo con su relato, el proyecto también implicaba una importante responsabilidad con el público y con el equipo humano encargado de mantener la programación al aire.

Durante ese período, aseguró que se involucró en distintas áreas para contribuir al desarrollo de los espacios. Además de sus funciones como presentadora, puso a disposición su experiencia en labores de producción, dirección y creación de contenidos, con la intención de ayudar a consolidar una propuesta televisiva que consideraba importante para el canal.

Las situaciones internas que marcaron su decisión

Uno de los puntos más importantes de su comunicado estuvo relacionado con las dificultades que, según explicó, venía observando en la dinámica de trabajo. Álvarez manifestó que durante un tiempo mantuvo la esperanza de que el programa encontrara una dirección más favorable, incluso ante las ausencias prolongadas y otras circunstancias que afectaban su funcionamiento.

Sin embargo, reconoció que esa expectativa terminó convirtiéndose en una espera que ya no estaba dispuesta a prolongar. Por ello, decidió dar por concluida su relación profesional con Canal i, al considerar que había llegado el momento de cerrar esa etapa.

En su reflexión también hizo referencia al esfuerzo de los trabajadores que sostienen la programación, entre quienes identificó tanto a profesionales con una larga experiencia como a integrantes de nuevas generaciones. A su juicio, el trabajo y la dedicación de ese equipo han sido fundamentales para mantener los espacios, pese a las dificultades que atraviesa la industria.

Asimismo, señaló que algunos trabajadores podrían sentirse inconformes con determinadas situaciones, pero que no siempre expresan sus opiniones por temor a perder sus puestos. Aunque no ofreció detalles específicos sobre cada circunstancia, dejó claro que su experiencia estuvo marcada por inquietudes relacionadas con el entorno laboral.

Andreína Álvarez desmintió rumores sobre su ausencia

La presentadora también quiso aclarar las versiones que pudieran relacionar su salida con supuestos problemas de pago. Sobre este punto, fue enfática al asegurar que sus ausencias no estuvieron motivadas por retrasos o falta de remuneración.

Según explicó, cada ausencia fue comunicada oportunamente a la gerencia y se mantuvo el contacto necesario para organizar las actividades sin perjudicar el funcionamiento del canal. Por esa razón, rechazó cualquier interpretación que pudiera presentar su comportamiento como una falta de responsabilidad profesional.

Álvarez sostuvo que siempre ha procurado conducirse con respeto, educación y compromiso en los espacios donde ha trabajado. También manifestó su desacuerdo con asumir como normales determinadas carencias dentro de los medios de comunicación bajo el argumento de que los profesionales deben mantener su trabajo a cualquier costo.

Su postura, según expresó, está relacionada con la importancia de defender condiciones dignas para quienes forman parte de la televisión y con la necesidad de no confundir la pasión por una profesión con la aceptación de situaciones que considera inadecuadas.

Su compromiso con la televisión venezolana continúa

A pesar de cerrar su etapa en Canal i, Andreína Álvarez aseguró que su cariño por la televisión de Venezuela permanece intacto. La animadora manifestó que sigue creyendo en el potencial de la industria nacional y en la posibilidad de recuperar los estándares de calidad que, en otras épocas, le dieron reconocimiento internacional.

En su mensaje también agradeció las experiencias que obtuvo durante estos años, al considerar que cada una contribuyó a su crecimiento personal y profesional. Aunque su salida marca el final de una etapa, dejó claro que no representa un alejamiento de los medios de comunicación.

Por el contrario, se mostró dispuesta a asumir nuevos proyectos y continuar aportando sus conocimientos en distintas áreas de la producción televisiva. Su intención, según expresó, es contribuir a que el talento venezolano vuelva a ocupar un lugar destacado y que los profesionales de la industria puedan desarrollar su trabajo con respeto y dignidad.

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