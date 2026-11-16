La productora Fenix Entertainment e Invershow confirmaron de manera oficial que Shakira no solo cumplirá su promesa de volver al país, sino que lo hará por partida doble. Las fechas pautadas para el reencuentro son el sábado 16 y el domingo 17 de enero de 2027 en el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas. Con este anuncio, la colombiana marcará su regreso a los escenarios venezolanos tras más de 15 años de ausencia, presentando su aclamado espectáculo Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Así se dividen los precios y las localidades

La organización reveló el mapa de precios para las seis localidades disponibles, los cuales están fijados en dólares. Las entradas más accesibles son las de Piso 4 a 60 dólares y Piso 3 a 80 dólares. Para quienes buscan estar más cerca del escenario, las opciones son Campo C a 280 dólares y Campo A y B a 320 dólares. Los sectores premium, denominados 23 de Enero y El Valle, tienen un costo de 450 dólares, mientras que las zonas más exclusivas, Cartuao y Petare, alcanzan los 650 dólares.

MiTickera y la fecha clave de preventa

Para asegurar un puesto en el Monumental, los fanáticos deberán estar atentos a las plataformas digitales. La venta de boletos se realizará exclusivamente a través de MiTickera (mitickera.com). La cita clave es el próximo jueves 19 de noviembre a partir de las 10:00 a. m., momento en el que arranca la preventa general. La expectativa es máxima, pues se espera que miles de personas se conecten simultáneamente para adquirir sus entradas, tal como ha ocurrido en las exitosas paradas de su gira por otros países de Latinoamérica.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube