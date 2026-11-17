Miguel Mateos, una de las leyendas vivas de la música argentina, confirmó su regreso a la capital para ofrecer un concierto que promete quedarse en la memoria de sus fanáticos. La cita está pautada para el 26 de febrero de 2027 en el icónico Aula Magna de la UCV, un escenario que se vestirá de gala para recibir al intérprete de clásicos inolvidables. El motivo no es para menos: el artista llega para celebrar nada más y nada menos que las cuatro décadas de Solos en América, el emblemático álbum que marcó un antes y un después en el rock en español.

Cómo y dónde comprar las entradas

Para asegurar un puesto en este esperado reencuentro, los seguidores ya pueden adquirir sus boletos a través de la tickera oficial Goliiive. Los precios están expresados en dólares y se dividen en cuatro localidades, ofreciendo opciones para distintos presupuestos. La entrada más accesible es la de Bronce a 80 dólares, seguida de la zona Plata a 100 dólares. Para quienes buscan una mejor vista, la localidad Oro tiene un costo de 120 dólares, mientras que el sector más cercano al escenario, Diamante, se sitúa en 140 dólares.

Cuatro décadas de himnos y energía

El show no será solo una celebración del aniversario de Solos en América, sino un recorrido completo por la prolífica carrera de Mateos. Los asistentes podrán corear himnos que han trascendido generaciones como Obsesión, Cuando seas grande, Tirá para arriba y Es tan fácil romper un corazón. Con este anuncio, Caracas se suma a la lista de ciudades que vibrarán al ritmo del rock argentino.

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