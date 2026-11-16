La Academia de la Grabación publicó este lunes 16 de noviembre la lista oficial de nominados para la edición número 69 de los Premios Grammy, donde la presencia de artistas venezolanos y figuras de la música hispana cobra un protagonismo histórico. La ceremonia de premiación tiene cita el domingo 7 de febrero de 2027 en el Crypto.com Arena de la ciudad de Los Ángeles, escenario que recibe a los máximos exponentes de la industria musical mundial para celebrar las producciones lanzadas entre el 31 de agosto de 2025 y el 28 de agosto de 2026.



En esta entrega, Venezuela celebra una representación de lujo con cuatro nombres fundamentales en diversas áreas de la competencia. La agrupación Rawayana y la cantautora Elena Rose protagonizan un hecho inédito dentro de la categoría Mejor Álbum de Pop Latino, donde ambos proyectos nacionales compiten directamente por el galardón. La banda lidera el apartado con su producción discográfica "¿Dónde es el after?", mientras Elena Rose consigue su primera postulación al gramófono anglosajón gracias a su álbum debut de estudio "Bendito verano". Esta contienda posee un matiz especial para el público criollo, pues ambos discos incluyen colaboraciones mutuas entre el vocalista Beto Montenegro y la intérprete caraqueña. A este grupo de excelencia musical también se suman el renombrado director de orquesta Gustavo Dudamel y el violonchelista Gregorio Nieto, quienes ratifican el prestigio académico y sinfónico del país en el exterior.

Una disputa latina de alto nivel y el estreno de nuevas categorías



La categoría de Mejor Álbum de Pop Latino reúne un cartel de estrellas de primer orden, pues Rawayana y Elena Rose miden fuerzas frente a la colombiana Karol G con "No me arrepiento de sentir tanto", la chilena-mexicana Mon Laferte con "Femme Fatale" y el mexicano Carín León con "Muda". El talento latinoamericano también destaca en el apartado de Mejor Álbum de Música Urbana, espacio que reconoce el trabajo de Rauw Alejandro por "Cosa Nuestra: Capítulo 0", J Balvin y Ryan Castro por "OMERTA", Feid con "EL GREEN PRINT: La Saga (Disc 1) — FEID VS FERXXO", Alvaro Diaz con "OMAKASE", Young Miko con "Do Not Disturb: Late Checkout" y Ryan Castro en solitario por "HOPI SENDÉ".



Por su parte, el género tropical cuenta con la representación de Fonseca gracias a su disco "Antes Que El Tiempo Se Vaya", además de las postulaciones de Carlos Vives y el Grupo Niche. En el ámbito del rock latino o alternativo, Juanes figura con su álbum "JuanesTeban" junto a nombres como CA7RIEL & Paco Amoroso, Jorge Drexler, Milo J y Fito Páez. Asimismo, esta edición estrena cinco categorías nuevas, entre las cuales sobresale Mejor Canción Latina, renglón que premia a los compositores de temas en español y cuenta con las candidaturas de Karol G junto a Drake por "Ahí", Jorge Drexler con "¿Cómo se ama?", CA7RIEL & Paco Amoroso junto a Sting por "Hasta Jesús Tuvo un Mal Día", Milo J por "Niño" y Rosalía con Yahritza Y Su Esencia por "La Perla".

Rosalía hace historia en las categorías generales



Por su parte, la artista española Rosalía protagoniza uno de los mayores hitos de la jornada al acumular nueve nominaciones totales, cifra que la ubica como la segunda figura con más candidaturas de toda la edición, solo por detrás de la británica Raye, quien suma once. La intérprete catalana ingresa con fuerza en las tres categorías principales de la noche gracias a su disco "LUX (Complete Works)" en Álbum del Año, y a su colaboración "Berghain" junto a Björk e Yves Tumor en los renglones de Grabación del Año y Canción del Año.

Récord

Con este logro, Rosalía iguala la hazaña de Bad Bunny y figura como la segunda artista de habla hispana en obtener postulaciones simultáneas en las tres ternas mayores durante una misma temporada. La española también compite en los apartados de Mejor Interpretación Pop Solista por "Sauvignon Blanc", Mejor Álbum de Música Alternativa, Mejor Interpretación de Música Alternativa por "Reliquia", Mejor Interpretación de Música Global por "Porcelana" y Mejor Video Musical, consolidando una jornada memorable para la música en español frente a rivales globales como Taylor Swift, Bruno Mars y Olivia Rodrigo.

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