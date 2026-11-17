Mia Dio, representante de Cuba en Miss Universe 2026, compartió un video desde su habitación para explicar el difícil momento de salud que atraviesa durante la concentración del concurso. La candidata reveló que tuvo que ser hospitalizada la noche anterior, luego de experimentar fuertes dolores estomacales que llegaron a impedirle caminar.

A través de su testimonio, la modelo contó que los síntomas comenzaron después de consumir un alimento que le cayó mal. Sin embargo, lo que más llamó la atención de su relato fue la razón por la que decidió soportar las molestias durante varios días sin comunicar lo que estaba sucediendo ni solicitar ayuda.

El compromiso con su país la llevó a guardar silencio

Según explicó Mia Dio, llevaba varios días lidiando con los síntomas en silencio y prácticamente sola. La candidata reconoció que, en lugar de pedir ayuda, continuó enfrentando el malestar mientras intentaba cumplir con sus responsabilidades durante la concentración de Miss Universe.

«Yo tengo un compromiso con mi pueblo muy grande», expresó la modelo al explicar por qué había seguido adelante pese a las dificultades físicas que estaba experimentando.

Finalmente, su organismo llegó a un límite. La noche anterior a la publicación del video, las personas que se encontraban cerca de ella advirtieron la gravedad de su condición y la trasladaron a un hospital. La cubana aseguró que el dolor de estómago era tan intnso que literalmente no podía caminar.

La hospitalización la obligó a ausentarse de las actividades

Desde su habitación y mientras descansaba, Mia Dio confirmó que no podría participar en las actividades programadas para esa jornada ni compartir con sus compañeras del certamen.

La noticia le generó sentimientos encontrados, pues aseguró que permanecer en su habitación mientras las demás candidatas continuaban con sus compromisos la hacía sentirse un poco inútil. Incluso reconoció que, pese a encontrarse mal, su primera reacción era maquillarse, bajar y dar lo mejor de sí misma.

No obstante, esta experiencia le permitió reflexionar sobre la importancia de reconocer sus propios límites.

"Solamente soy una mujer que no es perfecta y que tengo que reconocer que cuando mi cuerpo me pide ayuda, me pide descanso, me pide lo que sea, lo tengo que escuchar" , manifestó.

Mia Dio destaca el significado de representar a Cuba en Miss Universe

Más allá de su estado de salud, la candidata aprovechó el video para explicar el valor que tiene su participación en el concurso. Para ella, representar a Cuba significa asumir una responsabilidad que trasciende la competencia por la corona.

La modelo señaló que, mientras las noticias internacionales suelen centrarse en las dificultades que atraviesa la isla, su presencia en Miss Universe permite mostrar una imagen diferente de su país y destacar a las mujeres cubanas. En ese sentido, aseguró que recibe diariamente miles de mensajes de personas que le expresan su agradecimiento y orgullo por la representación que está llevando al escenario internacional.

También hizo referencia a su traje nacional inspirado en las Damas de Blanco, una propuesta con la que busca transmitir parte de la historia y las aspiraciones de su pueblo. Explicó que Cuba posee una cultura llena de alegría, pero también está marcada por el dolor, el anhelo de libertad y la esperanza de regresar algún día a una patria en mejores condiciones.

Confía en recuperarse para regresar a la competencia

Al finalizar su mensaje, Mia Dio agradeció el cariño de quienes han estado pendientes de ella y pidió a sus seguidores que no se olvidaran de su participación durante esta jornada de ausencia.

La representante cubana expresó su confianza en Dios y en el descanso para recuperarse y poder retomar las actividades al día siguiente. Aunque no ofreció detalles sobre un diagnóstico médico específico, dejó claro que su intención es regresar con energía y continuar dando lo mejor de sí misma en Miss Universe 2026.

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