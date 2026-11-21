A pocos días de celebrarse la 75.ª edición de Miss Universe este martes 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico, las principales quinielas editoriales y expertos en certámenes de belleza perfilan a la representante venezolana, Clara Vegas, como una de las máximas contendientes para conquistar la corona universal y suceder a la mexicana Fátima Bosch.

Según el análisis de especialistas recopilado por la revista ¡HOLA!, la delegada venezolana encabeza el bloque de favoritas del continente americano tras protagonizar una notable transformación física y escénica en pocos meses.





Vegas, quien residía en Londres antes de regresar al país en 2025 para asumir el reto nacional, lleva el legado de los concursos en la sangre al ser hija de Andreína Goetz, Miss Venezuela 1990, y apuesta por alzarse con la octava corona universal para la nación.

La gala final de esta edición diamante podrá sintonizarse en vivo a través de la señal de Telemundo a partir de las 7:00 p. m. (hora del Este), en una noche marcada por la diversidad de perfiles profesionales, madres participantes y debuts históricos.

"Yo estaba viviendo en Londres, mi plan no era originalmente regresar a Venezuela, pero el momento en que me di cuenta de que era ahora o nunca meterme en el concurso, tomé la oportunidad por las riendas y dije: ‘Esto va a ser mío, esto lo voy a trabajar’", expresó Clara Vegas al recordar su decisión de competir por el título.

Las máximas rivales por continente rumbo a la corona

Además de la abanderada venezolana, los expertos señalan a otras candidatas que pisan fuerte en los cuatro continentes por su preparación académica, impacto digital y proyectos sociales:

América: Destacan la anfitriona Jennifer Barreto (Puerto Rico, 27 años), especialista en prevención del Ejército estadounidense y madre de una niña; la experimentada ingeniera colombiana María Alejandra López (32 años, primera finalista de Miss Grand International 2023); la periodista chilena Dominga López ; y la cubana Mia Dio , quien acumula 1,3 millones de seguidores y superó una parálisis facial en 2025.

Europa: La francesa Garance Authié (22 años), modelo internacional con estudios en gestión y finanzas que domina tres idiomas, figura como la rival más completa del continente junto a la abogada española Susana Lucía Medina (28 años, con más de un millón de seguidores) y la exgimnasta neerlandesa Melissa Bottema (25 años).

África: Sobresale la nigeriana Danielle Adewusi , médica graduada en el King's College London e hija de la representante de Nigeria en Miss Universo 1991, acompañada por las debutantes históricas Mitchelle Daka (Uganda, modelo de Dior y empresaria) y Amylia Deng (Sudán del Sur, semifinalista de Miss International 2024).

Asia: Pese a la ausencia de seis franquicias asiáticas, lideran las predicciones Bea Millan-Windorski (Filipinas, doble titulación universitaria y Miss Earth Water 2024), la actriz birmana May Grace Parry (31 años) y la coreógrafa surcoreana Yurim Kim, quien compite a sus 35 años tras la eliminación del límite de edad del certamen.

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