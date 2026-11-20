Las nuevas embajadoras de la belleza nacional tuvieron su primer encuentro oficial con los medios de comunicación en los espacios de la Quinta Miss Venezuela. Miss Supranational Venezuela 2026, Emiliana Carvallo; Miss International Venezuela 2026, Delia Santander; y Miss World Venezuela 2026, Sofía Pascucci, pasaron una a una ante los periodistas para compartir sus metas y detalles sobre la preparación que emprenden rumbo a sus respectivas competencias internacionales el próximo año.

Miss Supranational 2026 Emiliana Carvallo



Durante su intervención, Emiliana Carvallo destacó que su principal objetivo consiste en establecer una conexión genuina con el público y con la esencia de su certamen. La joven expresó su deseo de enfocar su proyecto social en las personas con discapacidad, con la meta de promover espacios de integración y visibilidad para este sector de la población.

Es importante destacar que Carvallo es licenciada en Comunicación Social y actriz, aunque enfatizó que su compromiso actual recae en su preparación y en asumir cada uno de los compromisos de cara a la corona nacional que ahora representa.

Foto: Ana Mariño

Foto: Ana Mariño

Miss International Venezuela 2026 Delia Santander



Por su parte, Delia Santander abordó la jornada desde su vocación profesional como odontólogo. La representante venezolana manifestó que su labor social girará en torno a brindar atención y apoyo odontológico gratuito a las comunidades más vulnerables, aunque aclaró que mantiene disposición para sumarse a otras iniciativa. Asimismo, aseguró que entregará su mayor esfuerzo durante los próximos meses para destacar en Japón, sede de la próxima edición del Miss International.

Foto: Ana Mariño

Foto: Ana Mariño

Miss World Venezuela 2026 Sofía Pascuzzo



El cierre de la ronda correspondió a Sofía Pascucci, representante del estado Falcón, quien mostró un perfil que combina el rigor académico con el alto rendimiento deportivo. La nueva Miss World Venezuela es atleta nacional de nado en aguas abiertas, disciplina en la que cuenta con amplia trayectoria. Además de su faceta deportiva, cursa el quinto año de medicina, imparte clases de español en línea, toca el violín y participa de forma activa en una fundación de asistencia médico-odontológica.

En este sentido, Pascuzzo expresó su total compromiso ante las interrogantes sobre futura preparación y admitió que ganó la corona con la cuan siempre se ha sentido más identificada.

Foto: Ana Mariño

Foto: Ana Mariño

Reinas venezolanas



A pesar de tener perfiles distintos, las tres soberanas coincidieron en el orgullo que sienten al portar el tricolor nacional en el exterior durante el próximo año 2027. Las reinas afirmaron que asumen con humildad y determinación el reto de pulir cada detalle de su preparación integral para dejar el nombre de Venezuela en alto ante el mundo.

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