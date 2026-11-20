La noche del 19 de noviembre, el Estudio 1 de Venevisión se convirtió en el epicentro de la belleza venezolana con la gala de coronación que definió a las tres nuevas representantes internacionales del país. Tras una competencia que inició con 25 candidatas, el jurado seleccionó a un cuadro de siete finalistas conformado por La Guaira, Zulia, Aragua, Carabobo, Táchira, Falcón y Miranda, quienes avanzaron a la ronda de preguntas definitiva. Finalmente, el veredicto coronó a Sofía Pascuzzo (Miss Falcón) como Miss Venezuela Mundo 2026, a Emiliana Carvallo (Miss Carabobo) como Miss Supranational Venezuela 2026 y a Delia Santander (Miss Táchira) como Miss International Venezuela 2026.

Tres perfiles con propósito

Detrás de cada banda hay una historia de preparación y compromiso. Sofía Pascuzzo, de 25 años, es estudiante de medicina en Falcón y enfoca su labor social en programas de intervención médico-deportiva e higiene mental para niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Por su parte, Emiliana Carvallo, de 29 años, es comunicadora social, actriz y modelo de Carabobo; su causa está centrada en la inclusión de personas con discapacidad motora e intelectual. Completa el trío Delia Santander, de 24 años y odontóloga tachirense, quien promoverá el acceso equitativo a la salud bucodental en comunidades vulnerables.

El adiós de una generación

La gala también sirvió como escenario para la despedida de las reinas salientes. Mística Núñez entregó la corona de Miss Venezuela Mundo, mientras que Silvia Maestre hizo lo propio con la de Miss Supranational Venezuela. El caso de Valeria Di Martino fue particular: aunque cerró su ciclo como Miss International Venezuela, no pudo estar presente en el estudio, ya que se encontraba en Japón representando al país en el certamen internacional de Miss International.

El camino hacia Miss Universo

Esta gala de coronación fue un evento separado de la competencia por la representación venezolana en Miss Universo. La sucesora de Clara Vegas Goetz se elegirá el próximo 3 de diciembre en la gala de Miss Universe Venezuela, que será animada por Maite Delgado. Con estas tres nuevas coronas, la Organización Miss Venezuela ya tiene listas a sus embajadoras para Miss Mundo, Miss Supranational y Miss International, mientras el país espera ansioso por conocer a su próxima reina universal.

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