La llegada de un nuevo actor a un personaje consolidado siempre genera expectativas y resistencias. Consciente de ello, Carmen Villalobos, quien da vida a Catalina Santana y es una de las figuras principales de la saga, utilizó sus redes sociales para respaldar públicamente el trabajo de David Trejos. En la publicación de Trejos, donde el actor reflexionaba sobre el reto de interpretar a Jota, Villalobos escribió: “Mi querido David, hiciste un trabajo increíble. Como decimos nosotros, ‘agarraste el toro por los cuernos’ y te enfrentaste a un gran reto. Desde el día 1 fuiste todo un profesional y eso solo lo hacen los verdaderos actores. Fue un placer compartir set contigo”. El gesto de la protagonista no pasó desapercibido y se convirtió en uno de los comentarios más destacados de la publicación.

La respuesta de Trejos: “Eres la cabeza de este proyecto”

Lejos de dejar el mensaje sin respuesta, David Trejos contestó a Villalobos con palabras de agradecimiento y admiración. “Gracias Carmen querida, sabes el reto que fue, y lograrlo en gran medida se debe a la camaradería y buen ambiente que me encontré desde el principio. Gracias a ti que eres la cabeza de este proyecto por hacerme parte de él. Te admiro y te respeto. Eres una gran actriz”, expresó el intérprete. Esta interacción refleja el clima de compañerismo que, según Trejos, encontró en el set desde su llegada, un factor que consideró clave para asumir un personaje que durante años estuvo ligado a Francisco Bolívar.

Un cambio de actor que generó reacciones divididas

La salida de Francisco Bolívar de la serie, por circunstancias personales que él mismo ha abordado en redes sociales, obligó a la producción a buscar un reemplazo en plena grabación de la nueva temporada. La llegada de Trejos generó opiniones encontradas entre los seguidores de la saga, algunos de los cuales celebraban el cambio mientras otros sentían que el personaje no sería igual sin Bolívar. En medio de ese debate, el respaldo de Villalobos y de otros compañeros de elenco cobra especial relevancia. Fabián Ríos (Albeiro Marín) calificó la labor de Trejos como “un homenaje a Francisco Bolívar”, mientras que Catherine Siachoque (doña Hilda) destacó que el nuevo intérprete “hizo un lindo trabajo” sin intentar imitar a su predecesor.

El reto de un personaje con historia

En su mensaje, David Trejos había reconocido la dificultad de asumir un rol tan querido por la audiencia. “No todos los días se llega a interpretar un personaje que lleva tantos años acompañando al público, y mucho menos de manera tan inesperada”, escribió el actor, quien también agradeció la generosidad del elenco y del equipo técnico.

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