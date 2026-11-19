La memoria de Edith González volvió a hacerse presente en las redes sociales luego de que se compartiera un recorrido por el cementerio donde fue sepultada. A través de un video publicado en YouTube, unos creadores de contenido mostraron cómo luce actualmente el espacio en el que descansan los restos de la reconocida actriz mexicana.

Las imágenes llamaron la atención de los admiradores de la artista, pues dejaron ver una sepultura sin arreglos florales y con algunos residuos de vegetación sobre la superficie. El registro rápidamente despertó comentarios de personas que todavía mantienen presente a una de las figuras más recordadas de las telenovelas mexicanas.

Así luce el lugar donde descansa la actriz

La visita tuvo lugar en el Parque Memorial Gayosso, ubicado en Naucalpan, Estado de México, donde se encuentran los restos de Edith González junto a los de su padre, Efraín González.

Durante el recorrido, los responsables del canal de YouTube localizaron la lápida de la intérprete y mostraron varios detalles del entorno. En el material se observa que la superficie tenía restos de pasto y que no había flores ni adornos que indicaran una visita reciente.

Uno de los elementos que más llamó la atención fue un pequeño pino plantado a los pies de la sepultura, que sobresale como uno de los pocos detalles visibles en el espacio.

Incluso, durante la grabación, uno de los visitantes se acercó para retirar parte de los residuos vegetales que cubrían la lápida, dejando al descubierto algunos sectores de la superficie.

Las imágenes muestran únicamente el estado de la sepultura durante esa visita y no permiten conocer la frecuencia con la que sus familiares acuden al cementerio.

Edith González, una estrella que permanece en el recuerdo

La actriz murió el 13 de junio de 2019, a los 54 años, después de enfrentar un cáncer de ovario que le fue diagnosticado en 2016. Su fallecimiento causó conmoción en el mundo del espectáculo y entre el público que había seguido su carrera durante décadas.

A lo largo de su trayectoria, Edith González construyó una destacada carrera en televisión, cine y teatro. Producciones como 'Corazón Salvaje', 'Salomé' y 'Doña Bárbara' forman parte de los trabajos que la convirtieron en un rostro familiar para millones de espectadores.

También dejó una importante huella sobre las tablas con su participación en 'Aventurera', espectáculo que consolidó su presencia como una artista versátil.

La difusión de estas imágenes volvió a despertar el interés por su historia y recordó que, más allá del lugar donde descansan sus restos, el legado artístico de Edith González sigue presente en la memoria de quienes disfrutaron de su talento.

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