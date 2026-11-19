La televisión estadounidense vuelve a estar de luto tras conocerse el fallecimiento de Alexander Haskin, actor que tuvo una participación en la reconocida serie ‘You’, de Netflix. El intérprete murió a los 38 años luego de ser encontrado en las aguas del océano Pacífico, en un hecho que actualmente es objeto de investigación.

El episodio ocurrió el lunes 16 de noviembre en el muelle de Santa Mónica, California. La emergencia movilizó a los equipos de rescate, que acudieron al lugar para intentar auxiliar al artista. Pese a los esfuerzos realizados, no fue posible salvarle la vida.

La noticia ha despertado interés entre los seguidores de las producciones televisivas en las que participó, especialmente por las circunstancias que rodearon sus últimos momentos.

Así fue el operativo de rescate

La alerta se produjo durante la tarde del lunes, cuando los servicios de emergencia recibieron un reporte sobre un hombre que se encontraba en el agua, cerca del muelle de Santa Mónica.

Los rescatistas iniciaron la búsqueda y posteriormente consiguieron localizar a Haskin. Una vez fuera del océano, fue llevado hasta una embarcación, donde recibió asistencia médica y maniobras de reanimación.

Los procedimientos continuaron después de que llegara al muelle, pero las intervenciones no consiguieron revertir su estado. Su fallecimiento fue confirmado a las 4:56 de la tarde, según los reportes difundidos sobre el caso.

Las circunstancias de su muerte generan interrogantes

Uno de los elementos que ha llamado la atención tiene que ver con las diferentes versiones que surgieron sobre lo sucedido antes de la emergencia.

Algunos testimonios mencionaron una posible discusión entre el actor y una mujer en las inmediaciones del muelle. Según esos relatos, después del supuesto intercambio, Haskin habría pasado por encima de una barrera y caído al océano.

No obstante, la información atribuida a la Policía de Santa Mónica señala que las grabaciones de seguridad revisadas no mostraron una interacción con otra persona antes del incidente. De acuerdo con esa versión, el intérprete habría estado solo.

Estas diferencias hacen que la reconstrucción de los acontecimientos sea especialmente importante para la investigación. Por el momento, no se ha confirmado oficialmente qué ocurrió ni cuáles fueron las razones que llevaron al actor al agua.

Su familia intenta comprender lo sucedido

La muerte del intérprete también tomó por sorpresa a sus familiares. Su padre, Dana Haskin, compartió algunos detalles de las últimas comunicaciones que mantuvo con él y reconoció que no esperaba recibir una noticia de esta naturaleza.

Según contó a medios estadounidenses, ambos habían conversado por teléfono durante un largo rato el sábado anterior. Durante aquella comunicación no encontró motivos para pensar que su hijo estuviera atravesando alguna dificultad.

También señaló que recibió un mensaje suyo durante la madrugada del lunes, aunque prefirió mantener en privado el contenido de esa comunicación.

Entre los planes familiares estaba reunirse próximamente para celebrar el Día de Acción de Gracias. Ese encuentro, que esperaban compartir en los siguientes días, quedó truncado por la inesperada pérdida.

Su paso por la televisión y otras facetas profesionales

Alexander Haskin consiguió abrirse espacio en la industria audiovisual mediante participaciones en distintas producciones estadounidenses.

Su nombre aparece vinculado a ‘You’, el thriller psicológico de Netflix encabezado por Penn Badgley, además de otros títulos televisivos como ‘The Rookie’ y ‘Mayans M.C.’.

Sin embargo, la actuación no fue el único camino que recorrió. Antes de acercarse al entretenimiento, formó parte de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, donde trabajó en el área de policía militar.

Más adelante desarrolló actividades relacionadas con el acondicionamiento físico, la musculación y la nutrición, desempeñándose como entrenador personal. También cursó estudios en Long Beach City College y cultivó su interés por la música.

Un caso que continúa bajo investigación

Mientras sus familiares enfrentan el duelo, todavía quedan aspectos por aclarar sobre el fallecimiento del actor. Las circunstancias de su caída al océano y los acontecimientos que precedieron al rescate siguen siendo parte de las interrogantes alrededor del caso.

Su participación en producciones como ‘You’ permitió que su trabajo llegara a las pantallas de distintos espectadores, aunque su trayectoria estuvo acompañada de otras experiencias profesionales y personales.

Visite nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de

WhatsApp, Telegram y YouTube