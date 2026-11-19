La exmiss universo venezolana Dayana Mendoza protagonizó un intercambio en redes sociales luego de que un usuario le preguntara a qué se dedican laboralmente ella y su esposo, el pastor evangélico colombiano Carlos Uribe, más allá de sus actividades religiosas. El comentario apareció en Instagram, donde el seguidor bajo el usuario josefernandez24 consultó en qué trabajan ambas personas aparte de su labor en el culto. Ante esa pregunta, la exreina de belleza respondió desde su cuenta oficial @dayanamendoza con una frase corta y firme: "realmente eso no es tu problema".

Detalles



La réplica de la modelo obtuvo más de doscientas interacciones positivas en el comentario original y dividió las posturas de los internautas. Parte del público criticó el tono seco de su contestación, mientras otro grupo respaldó su postura y sostuvo que ninguna figura pública tiene el deber de detallar su vida privada o sus fuentes de ingreso ante desconocidos.

Dayana Mendoza



Dayana Mendoza ganó el título de Miss Universo en 2008 y años después transformó su rumbo personal y público al abrazar la fe cristiana evangélica en 2020, etapa en la que redujo su presencia en los espacios tradicionales del entretenimiento para centrarse en su vida espiritual y familiar. En enero de 2025 anunció su compromiso con Carlos Uribe, a quien describe en sus espacios digitales como pastor y líder espiritual, y contrajo matrimonio con él en marzo de ese mismo año. La pareja también amplió su familia con el nacimiento de su hijo Josué en febrero de 2026, además de la hija que la exreina de belleza tuvo de una relación anterior.

Reacciones de los seguidores



Cada movimiento o declaración de Mendoza suele despertar reacciones intensas entre quienes siguen su trayectoria desde los certámenes de belleza y quienes observan su faceta religiosa y familiar. En esta ocasión, una simple consulta sobre su rutina laboral bastó para reabrir el debate en la red social sobre los límites entre la curiosidad del público y el derecho a resguardar asuntos personales.

Foto: @lagalaxialatinatv

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