La nueva pieza, denominada Barbie Mariah Carey Holiday Celebration Doll #2, representa el segundo homenaje de la fabricante de juguetes a la intérprete estadounidense y apuesta por una estética que conecta directamente con uno de los momentos más recordados de su trayectoria musical.

Para esta edición, los diseñadores tomaron como referencia la portada del álbum navideño Merry Christmas, lanzado por Carey en 1994. La muñeca luce un ajustado traje rojo de inspiración navideña, confeccionado con una apariencia de terciopelo y acompañado por detalles de pelo sintético blanco en el cuello, evocando el vestuario característico de Santa Claus.

El conjunto se completa con botas negras, cinturón y algunos elementos que los admiradores de la artista reconocerán inmediatamente. Entre ellos destacan su emblemático anillo de mariposa y un micrófono personalizado con las iniciales «MC», un accesorio que refuerza la conexión de la figura con su carrera musical.

El diseño también reproduce los rasgos de la cantante y su característica melena rubia. Además, la presentación incluye un soporte para exhibir la muñeca y un certificado de autenticidad, elementos pensados especialmente para quienes coleccionan las ediciones especiales de Barbie.

Una segunda oportunidad para los coleccionistas

La nueva muñeca llega después de la acogida que tuvo la primera Barbie inspirada en Mariah Carey, presentada en 2023. Aquella versión mostraba a la cantante con un vestido rojo brillante, escote pronunciado, una abertura en la pierna y accesorios inspirados en su imagen durante las celebraciones navideñas.

De acuerdo con la información difundida por Mattel, las existencias iniciales de aquella primera edición se agotaron en menos de 24 horas. El interés que despertó entre los admiradores de la cantante abrió el camino para este segundo lanzamiento, que propone una interpretación diferente de su estética festiva.

En esta ocasión, la compañía decidió recuperar una imagen vinculada a los inicios de la relación de Carey con la música navideña, cuando publicó el disco que contenía uno de los temas más populares de esta temporada.

¿Cuánto cuesta la nueva Barbie de Mariah Carey?

La Barbie Signature Mariah Carey Doll salió a la venta el 18 de noviembre de 2026 con un precio de referencia de 80 dólares. Los interesados pueden encontrarla a través de Mattel Creations, Target y otros establecimientos comerciales participantes, aunque la disponibilidad puede variar según el distribuidor.

La propia cantante expresó su entusiasmo por esta nueva colaboración y destacó el significado que tiene para ella volver a formar parte del universo Barbie durante una época tan especial.

"La Navidad siempre ha sido una época mágica para mí, así que es increíblemente especial que Barbie vuelva a celebrarla conmigo", manifestó Carey en una declaración difundida con motivo del lanzamiento.

También expresó su deseo de que la muñeca transmita alegría, glamour y espíritu festivo durante las celebraciones de este año.

Con esta nueva incorporación, Mariah Carey suma otra pieza a una colección que conecta su imagen con el universo de los juguetes y el entretenimiento. Una propuesta que aprovecha el vínculo de la cantante con las fiestas decembrinas y que, además de atraer a sus seguidores, apunta directamente al público que busca artículos especiales para conservar y coleccionar.

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