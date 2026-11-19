El actor y músico estadounidense Larry Poindexter falleció a los 66 años el miércoles 18 de noviembre de 2026 en un hospital de Los Ángeles, días después de que un vehículo lo atropellara en su vecindario de Studio City. El accidente ocurrió cuando él cruzaba una calle cerca de su residencia para buscar comida, según informó el medio especializado Deadline. Tras el impacto, los médicos lo internaron y programaron una cirugía para tratar sus costillas fracturadas, pero su deceso ocurrió de forma repentina antes de la intervención quirúrgica. Las autoridades aún no confirman la causa médica exacta de su muerte.



Nacido en Dallas, Texas, en 1959, Poindexter creció en un entorno familiar ligado a las artes escénicas. Su padre, H.R. Poindexter, ganó un premio Tony como diseñador teatral, y su madre, Sue Ann Erdman, cantaba ópera. Sus primeros pasos sobre las tablas ocurrieron en el teatro universitario y en musicales en Texas y Ohio, además de su debut profesional con Dallas Summer Musicals. Al mudarse a California, comenzó su camino en la industria audiovisual como coordinador y asistente de producción mientras buscaba oportunidades frente a las cámaras.

Trayectoria



Su trayectoria en pantalla abarcó más de cuatro décadas y sumó cerca de 175 producciones entre películas y series de televisión desde su debut televisivo en 1982 en A New Day in Eden. En el género de las telenovelas destacó en Days of Our Lives, donde sumó 30 episodios con dos personajes distintos: Ben Welch en 1984 y el padre Louis entre 2014 y 2018. También participó en 23 episodios de Santa Barbara como Justin Moore y en 12 capítulos de General Hospital en 2005 como el psiquiatra Dr. Asher Thomas.

Proyectos



En el cine, su papel más recordado llegó en 2003 en la película de acción "S.W.A.T"., donde interpretó al capitán Tom Fuller del Departamento de Policía de Los Ángeles junto a Samuel L. Jackson y Colin Farrell. Más adelante regresó al universo de esa franquicia con un episodio de la serie televisiva en 2019. Su extensa lista de créditos incluye títulos como "Happy Days", "CHiPs", "JAG", "Friends", "Quantum Leap", "NYPD Blue", "How I Met Your Mother", "Supernatural", "Weeds", "NCIS", "Will & Grace", "Bones", "Station 19", "Curb Your Enthusiasm", "9-1-1", "The Rookie" y "The Lincoln Lawyer".

Música



Fuera de la actuación, Poindexter cantó como vocalista principal del grupo de country alternativo The High Lonesome en los años noventa, banda que lanzó el álbum "Feel Free To Do So" en 1995. Asimismo, participó en el teatro como autor, actor y productor, y formó parte del desarrollo de "The Cher Show" en Broadway entre 2018 y 2019. Sobreviven a su partida su esposa, la directora de casting Carol Kritzer, y sus hijos gemelos, Rees y Jake.

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