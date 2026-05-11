Adiós a un ícono de Hollywood: muere Michael Pennington, actor de Star Wars

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El actor británico Michael Pennington falleció a los 82 años, según confirmaron fuentes cercanas al mundo artístico, dejando tras de sí una extensa trayectoria marcada por el cine, la televisión y, sobre todo, el teatro clásico.

Su nombre quedó grabado en la cultura popular por su participación en la saga Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi, donde interpretó al oficial imperial Moff Jerjerrod, personaje encargado de supervisar la construcción de la segunda Estrella de la Muerte bajo el mando del Imperio Galáctico.

El rostro del Imperio en una de las sagas más icónicas del cine

En “El regreso del Jedi”, Pennington dio vida a un personaje secundario pero clave dentro de la estructura del Imperio, apareciendo como el responsable directo de una de las armas más temidas de la historia del cine de ciencia ficción.

Aunque su papel no fue protagónico, su interpretación contribuyó a consolidar la atmósfera de tensión y control que caracterizó a la trilogía original de Star Wars, convirtiéndose en una figura reconocible para los seguidores de la franquicia.

Una carrera marcada por Shakespeare y el teatro británico

Más allá de Hollywood, Pennington desarrolló una carrera sólida en el teatro, donde se convirtió en un intérprete habitual de obras de William Shakespeare. Su formación clásica lo llevó a participar en montajes de alto nivel dentro de la escena británica.

También tuvo apariciones en producciones cinematográficas y televisivas como “Hamlet” y “La dama de hierro”, además de múltiples series del Reino Unido, donde consolidó su reputación como actor versátil y respetado dentro de la industria.

Reacciones tras su fallecimiento

La noticia de su muerte generó reacciones entre seguidores de Star Wars y miembros del ámbito artístico, quienes destacaron su aporte a la actuación británica y su participación en una de las franquicias más importantes de la historia del cine.

Para muchos fanáticos, su papel como Moff Jerjerrod representa una pieza entrañable dentro del universo galáctico creado por George Lucas, mientras que en el teatro será recordado como un intérprete comprometido con los clásicos y la escena británica durante décadas.

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