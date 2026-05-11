Lele Pons y Paris Hilton mostraron el lado más agotador de ser mamá y desataron risas en TikTok

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Lele Pons y Paris Hilton sorprendieron a sus seguidores al publicar un divertido video en TikTok por el Día de la Madre, donde dejaron a un lado el glamour para mostrar, entre bromas, lo cansada y exigente que puede ser la maternidad.

En el clip, ambas aparecen interpretando un audio viral de TikTok relacionado con el agotamiento diario de las mamás, mientras exageran situaciones cotidianas y expresiones de cansancio que rápidamente hicieron que muchas usuarias se sintieran identificadas.

El comentario de Lele Pons que se volvió viral

Uno de los momentos más comentados del video ocurrió cuando Lele Pons expresó entre risas: “¿Cómo lo haces todo? Yo estoy siempre muy cansada”, frase que terminó conectando con miles de madres en redes sociales.

El tono relajado y espontáneo del contenido hizo que el video comenzara a circular rápidamente en TikTok e Instagram, donde usuarios destacaron la química entre ambas celebridades y la naturalidad con la que hablaron sobre la maternidad.

La publicación también llamó la atención porque Lele Pons atraviesa actualmente una nueva etapa personal tras convertirse recientemente en madre junto a Guaynaa.

Paris Hilton también mostró su faceta más real

Por su parte, Paris Hilton continuó compartiendo contenido relacionado con su experiencia como mamá, una faceta que en los últimos años ha mostrado con mayor frecuencia en redes sociales y entrevistas.

En el video junto a Lele Pons, la empresaria y DJ se sumó al tono humorístico del audio viral, reflejando cómo incluso figuras acostumbradas al lujo y las cámaras enfrentan el cansancio, el estrés y las rutinas intensas que implica criar hijos.

Muchos comentarios destacaron precisamente eso: la manera en que ambas lograron mostrar un lado más cercano y cotidiano, alejándose de las imágenes perfectas que suelen dominar las redes sociales.

Tras publicarse el clip, miles de usuarias comenzaron a compartir el contenido y comentar experiencias similares relacionadas con la maternidad y el agotamiento diario.

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