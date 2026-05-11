¿Se acabó el amor? Fuertes rumores de divorcio sacuden el matrimonio de Thalía y Tommy Mottola

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Thalía estaría atravesando un doloroso proceso de divorcio del empresario Tommy Mottola. Lo que por décadas se consideró uno de los matrimonios más sólidos, glamurosos y admirados del firmamento artístico, hoy se encuentra bajo especulaciones alarmantes que sugieren una ruptura irreversible tras un cuarto de siglo de romance compartido.

¿Thalía abandonó la mansión?

Según diversos comentarios que han cobrado una fuerza en las plataformas digitales, la intérprete de "Piel Morena" ya habría abandonado la lujosa residencia familiar. Este supuesto movimiento estratégico marcaría el inicio de un camino solitario para la actriz, dejando atrás una de las alianzas más influyentes y poderosas del entretenimiento global.

Incertidumbre y hermetismo absoluto

A pesar del estruendoso ruido mediático y la preocupación constante de su legión de fanáticos, un misterioso y denso hermetismo rodea a los protagonistas. Mientras los rumores crecen la cuenta oficial de la diva mexicana se mantiene en una tensa calma, enfocada en la promoción de sus exitosos proyectos empresariales.

Con dos hijos en común y una historia que comenzó con una boda de ensueño en la Catedral de San Patricio, el público se pregunta si este es realmente el capítulo final de un romance que parecía escrito en las estrellas.

En este tramo de mayo de 2026, el público permanece en alerta máxima, esperando una confirmación oficial que desmienta o ratifique este triste giro del destino para una de las parejas más queridas y emblemáticas de la historia del pop latino.

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