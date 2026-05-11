Miley Cyrus confesó cómo su padre evitó que viviera el lado más oscuro de Hollywood durante Hannah Montana

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Miley Cyrus habló recientemente sobre los años en los que alcanzó la fama mundial gracias a Hannah Montana y aprovechó para agradecer públicamente a su padre, Billy Ray Cyrus, por el papel que tuvo en su vida mientras crecía dentro de la industria del entretenimiento.

La artista recordó que, durante aquella etapa de enorme exposición mediática, su padre se aseguró de acompañarla constantemente y protegerla de muchas de las situaciones complicadas que suelen rodear a las estrellas infantiles en Hollywood.

Billy Ray Cyrus siempre estuvo a su lado

Según explicó Miley Cyrus, Billy Ray Cyrus nunca permitía que estuviera sola mientras trabajaba en la serie que la convirtió en fenómeno mundial. El cantante permanecía cerca durante grabaciones, reuniones y distintos compromisos relacionados con la carrera de su hija.

La intérprete aseguró que esa presencia constante fue clave para mantenerla alejada de experiencias negativas durante su infancia y adolescencia dentro del espectáculo.

La cantante también destacó que crecer frente a cámaras y bajo tanta atención pública no fue sencillo, especialmente por el nivel de presión que implica convertirse en una celebridad siendo apenas una niña.

Miley recordó lo difícil que puede ser crecer en Hollywood

Durante sus declaraciones, Miley dejó claro que el entorno de Hollywood puede resultar muy complejo para muchos jóvenes artistas. Por eso, reconoció sentirse afortunada de haber contado con una figura protectora mientras enfrentaba la fama mundial desde temprana edad.

La cantante confesó que la actitud de su padre terminó “salvándola” de vivir muchas situaciones oscuras que pueden aparecer dentro de la industria del entretenimiento.

Las palabras de la artista generaron múltiples reacciones en redes sociales, donde seguidores destacaron la importancia del apoyo familiar en la vida de las estrellas infantiles.

Muchos usuarios también recordaron cómo otras celebridades han hablado en distintas ocasiones sobre los excesos, presiones y problemas emocionales que enfrentaron tras crecer bajo el foco mediático.

Hannah Montana cambió por completo su vida

El éxito de Hannah Montana convirtió a Miley Cyrus en uno de los rostros juveniles más famosos del planeta durante los años 2000. La serie no solo impulsó su carrera musical y actoral, sino que también la llevó a vivir una fama masiva desde muy pequeña.

Con el paso del tiempo, la cantante ha hablado sobre los retos personales que llegaron junto a ese éxito, incluyendo la presión pública y la dificultad de construir una identidad fuera del personaje que interpretaba.

Ahora, sus palabras sobre Billy Ray Cyrus volvieron a generar conversación entre los fanáticos, especialmente porque muestran el agradecimiento que siente hacia su padre por haberla acompañado y protegido durante uno de los períodos más intensos de su vida artística.

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