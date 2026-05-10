¡Sorpresa total! Maluma paraliza las redes sociales con esta gran revelación

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Este domingo, 10 de mayo, en medio de la celebración por el Día de las Madres, Maluma sorprendió sus seguidores con una noticia que paralizó las redes sociales.

El cantante colombiano utilizó su cuenta oficial de Instagram para confirmar que su familia crece nuevamente, con la pronta llegada de su segundo bebé.

El intérprete de música urbana atraviesa uno de sus mejores momentos personales y profesionales. Tras el éxito de sus recientes proyectos musicales, Maluma decidió compartir esta etapa íntima con su público.

¡Padre por segunda vez!

Con una fotografía que muestra a Maluma besando la barriga de su pareja, mientras su hija mayor, Paris, imita el gesto con mucha dulzura, la feliz pareja hizo el anuncio.

El pie de foto incluye un corazón azul, lo cual genera especulaciones entre los seguidores sobre el sexo del bebé.

La publicación generó miles de reacciones en pocos minutos y despierta la alegría de sus fanáticos en todo el mundo.

Crece la familia del artista

Susana Gómez es la mujer que acompaña al cantante en esta aventura. Ella mantiene un perfil discreto y alejado de las cámaras, enfocada en su profesión como arquitecta y en su rol de madre.

La pareja inició su relación hace varios años y consolidó su amor con el nacimiento de Paris en marzo de 2024. La pequeña, que ya camina y protagoniza momentos virales en el perfil de su padre, ahora se prepara para asumir el papel de hermana mayor.

Vida en Medellín

El cantante reside actualmente en una exclusiva zona de Medellín, donde busca un ambiente tranquilo para la crianza de sus hijos. Maluma expresa con frecuencia su deseo de ser un padre presente y dedicado, alejándose por temporadas de las giras mundiales para disfrutar de los hitos importantes de su familia.

Los amigos cercanos al círculo del "Pretty Boy" aseguran que la noticia del segundo embarazo trae mucha paz y motivación al artista para sus próximos lanzamientos musicales.

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