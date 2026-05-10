La Academia revoluciona los Oscar: conoce las nuevas reglas para 2027

Suscríbete a nuestros canales

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas aprobó una serie de reformas estructurales con la mirada puesta en su 99.ª edición, programada para el año 2027. Estos cambios en las normativas buscan modernizar la competencia y blindar la esencia creativa del cine frente a los avances tecnológicos.

La Inteligencia Artificial bajo la lupa



Por su parte la institución establece límites claros al uso de la tecnología. A partir de ahora, solo los guiones escritos por humanos podrán optar a una estatuilla. Del mismo modo, las actuaciones deben ser obra exclusiva de personas. Además, la Academia determina que la IA funcionará únicamente como una herramienta de apoyo y nunca como el autor principal de una obra.

Revolución en la categoría de Mejor Película Internacional



En otro sentido, el reglamento flexibiliza el acceso a este galardón. En este orden de ideas, si un filme no obtiene la selección oficial de su país, todavía tiene una oportunidad: podrá competir si gana el premio principal en festivales de prestigio como Cannes (Palma de Oro), Venecia (León de Oro) o Berlín (Oso de Oro). Además, un mismo país podrá posicionar dos películas en la lista final de nominadas. Es importante destacar que el premio ya no pertenece al país, sino al director de la cinta.

Cambios en el sistema de actuación y votación



En un giro histórico, la Academia permite que un actor o actriz reciba más de una nominación dentro de la misma categoría en un mismo año. Por otro lado, para garantizar la justicia en los resultados, los miembros del jurado asumen una nueva responsabilidad: deben ver la totalidad de las películas nominadas para ejercer su derecho al voto.

Nuevas reglas técnicas y de casting



La gala del próximo año 2027 también traerá novedades en apartados técnicos. En esa oportunidad, la categoría de Mejor Casting podrá reconocer hasta tres ganadores distintos.

Finalmente, la Academia incrementará el control y la supervisión sobre los efectos visuales para asegurar la transparencia en los procesos de postproducción.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube