Miss Venezuela Internacional, Valeria Di Martino, recauda fondos por una buena causa

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Los reinados de belleza evolucionaron y, en la actualidad, no solo el físico tiene peso, la parte intelectual y el impacto social también son determinantes.

Consciente de ello, Miss Venezuela Internacional 2025, Valeria Di Martino, diseñó un proyecto social dirigido a los niños de la Alta Guajira (Zulia), quienes tienen un conjunto de necesidades, entre ellas pupitres no solo para estudiar, sino para comer porque pasan buena parte del día en la escuela.

La educación como bandera

“Una de las cosas más importantes para los niños y la sociedad en general es la educación, porque brinda poder; cuando uno tiene conocimiento, posee un valor que no se devalúa. Cuando era candidata conocí la Alta Guajira y me di cuenta que había muchas necesidades. Una de las alumnas me entregó una carta y dijo que necesitaban 180 pupitres”, recordó.

La también estudiante de medicina inició una jornada de recolección en la plataforma Gofundme con el objetivo de conseguir los fondos de este trabajo, el cual presentará en Japón como parte de su labor social en el Miss Internacional 2026.

“Pueden ingresar al link de la recaudación de mi perfil de Instagram o el de mi fundación @_fundavida para que donen y los niños de la Alta Guajira puedan estar escolarizados”,apuntó.

Una reina proteccionista de animales

Di Martino, de 20 años de edad, continúa con sus actividades académicas en La Universidad del Zulia (LUZ) y el rescate de animales. Hace unos días llegó a su vida un cachorro llamado Bianco, quien vivirá con su hermana menor.

“Llegué de viaje y una compañera de la universidad publicó en Instagram el video de un perrito abandonado en la finca de sus suegros, entonces recordé que mi hermanita menor quería un perrito. Llamé a su mamá, le comenté y ella también estuvo de acuerdo, así que lo busqué. El perrito apenas llegó a la casa se integró por completo, estaba muy emocionado”, contó.

En inglés y japonés

Con respecto a su preparación de cara al concurso nipón, inició clases de japonés para facilitar la comunicación durante la concentración. “Yo he contado con muchos profesionales en mi preparación, gracias al Miss Venezuela he aprendido japonés, actuación, pasarela y todo eso ayuda no solo a realzar mi belleza, sino a que crezca como persona y eso se vea en el escenario al momento de representar a Venezuela. (…) El idioma japonés me fascina, es bellísimo y he podido aprenderlo con facilidad”.

La rubia no descarta un cambio de look, debido a que la colombiana Catalina Duque, actual soberana, tiene un parecido físico con ella. Recientemente, la zuliana apareció con una peluca negra y en redes se generó un debate ante la posibilidad de que optara por un tono castaño.

“A mí me encanta ser rubia, esa fue una de las cosas que me separó de las otras candidatas porque solo éramos solamente tres, eso hizo que llamara la atención. Si bien la actual reina también, eso no me intimida porque yo confío en mis cualidades y sé que me harán destacar más allá de la belleza física”, enfatizó la modelo.

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