¿Aleska Génesis en el Victoria’s Secret? Entérate de todos los detalles

Suscríbete a nuestros canales

La modelo y figura pública Aleska Génesis ha anunciado oficialmente a través de Instagram que ha pasado la primera etapa de selección para Victoria's Secret. Tras decidir participar en un proceso de casting virtual abierto por la marca recientemente, la venezolana recibió la confirmación vía correo electrónico, un momento que describió como el cumplimiento de un sueño que anteriormente consideraba "imposible".

El reto del idioma y la superación personal

Uno de los aspectos más destacados de este logro fue el desafío personal que representó la audición para la modelo. Aleska confesó que este proceso marcó su primer casting realizado íntegramente en inglés, un requisito que la retó profesionalmente y que inicialmente le generó gran expectativa. "Era mi primer casting en inglés y me atreví a hacerlo", explicó la modelo.

Aunque inicialmente consideró mantener la noticia en reserva hasta fases más avanzadas, la modelo optó por compartir el proceso con sus seguidores como una forma de visibilizar el camino hacia el éxito internacional. Génesis se mostró visiblemente emocionada y nerviosa, pero con una "ilusión enorme" por lo que este logro significa para su representación como venezolana en la industria.

La modelo enfatizó que esto es solo el comienzo de una etapa que requiere preparación y enfoque, invitando a su público a acompañarla en los siguientes pasos del proceso.

Proyección en la industria de la moda

Ser seleccionada por Victoria's Secret representa un sello de validación en la carrera de cualquier modelo comercial y de alta costura. Para Aleska Génesis, este avance no solo fortalece su marca personal, sino que la posiciona en un mercado anglosajón altamente competitivo.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube