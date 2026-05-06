Luto en la música llanera: muere el cantante Francisco Montoya, "El Tigre de Payara"

Suscríbete a nuestros canales

La música folklórica venezolana está de luto, y es que se conoció el fallecimiento del cantante apureño José Francisco Montoya "El Tigre de Payara" a sus 82 años.

"Venezuela y Colombia están de luto por la pérdida irremplazable del Moderno Florentino. Se nos fue un grande de la cultura y nuestro folklore. Descansa en paz, ídolo de generaciones", señaló el comunicado en el que se dio a conocer su fallecimiento.

Trayectoria y vida de "El Taita del Verso"

Montoya dejó una huella permanente en la identidad musical del país a través de una trayectoria que resaltó las tradiciones del estado Apure. El artista, quien nació el 18 de julio de 1943 en San Juan de Payara, municipio Pedro Camejo del estado Apure, se distinguió por una capacidad integral que incluyó el canto recio, la ejecución de instrumentos y las faenas propias de la vida llanera.

Desde los 12 años, José Francisco comenzó su vinculación con las parrandas llaneras tanto en su localidad natal como en poblaciones cercanas, destacando San Fernando y Apure Sequito, indicó el portal Llanera.com.

Su aprendizaje se consolidó en los escenarios tradicionales conocidos como bailes de jobito. En estos espacios, perfeccionó la técnica del contrapunteo, una disciplina que le permitió enfrentarse verso a verso con otros copleros durante jornadas extensas.

Su solvencia técnica destacó por la capacidad de interpretar cualquier pieza musical sin necesidad de modificar la afinación o el tono del arpa. Además de su talento vocal, el artista fue reconocido como un ejecutor del arpa y un especialista en el coleo de toros, integrando las habilidades del hombre de campo con su faceta creativa.

Trayectoria discográfica y colaboraciones

El inicio de su carrera profesional en los estudios de grabación ocurrió bajo la guía del compositor Ignacio Figueredo, conocido como el Indio Figueredo. Esta etapa inicial permitió la difusión del pasaje sabanero y el joropo con una interpretación que proyectó el estilo regional a escala nacional.

Posteriormente, desarrolló proyectos musicales con otros directores de renombre, tales como Armando Guerrero y su agrupación Los Copleros del Matiyure, así como con Omar Moreno y el conjunto Sentimiento Apureño.

La discografía de José Francisco incluyó obras de diversos autores llaneros, entre las que sobresalieron piezas como Nostalgia Apureña, Arbolito sombrío y Apure en un viaje.

En su rol de compositor, aportó títulos que se volvieron referentes del género, destacando temas como Yo si soy el Papaupa, El moderno Florentino, La herencia del canoero y El coplero sin rival.

Visite nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube