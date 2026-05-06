¿Un sueño hecho realidad? Jerry Rivera revela los detalles detrás de su nuevo tema

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El icónico salsero puertorriqueño Jerry Rivera, regresa a la escena con una propuesta que promete sacudir las pistas de baile.

El artista presentó de manera oficial "Es una Locura", el primer sencillo promocional de lo que será su próxima producción discográfica titulada "El Nuevo Orden Musical".

Con este lanzamiento, el intérprete de éxitos generacionales como "Amores como el nuestro" busca marcar un hito en la salsa contemporánea, apostando por un retorno a las raíces más puras y enérgicas del género bailable, refiere una NDP.

Una alianza de gigantes

Para dar vida a este ambicioso proyecto, el "Bebé de la Salsa" unió fuerzas con una leyenda de las partituras: El maestro Isidro Infante, asume las riendas de la producción musical.

La dupla promete un álbum caracterizado por arreglos contundentes, vientos poderosos e instrumentación 100% orgánica, alejándose de las tendencias digitales para evocar la vibrante atmósfera de los grandes salones de baile de las décadas pasadas.

"Volver a la raíz": Un sueño hecho realidad

Jerry Rivera, manifestó su profunda emoción ante esta nueva etapa de su carrera:

"Este proyecto representa un sueño hecho realidad. Es volver a la raíz, a la esencia, a esa salsa que se siente en el cuerpo y en el alma", expresó el cantante boricua.

Con "El Nuevo Orden Musical", el boricua no solo celebra su legado de certificaciones multiplatino y lideratos en las listas de Billboard, sino que invita a las nuevas generaciones a conectar con la elegancia, la pasión y el ritmo de la salsa tradicional hecha para el bailador.

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