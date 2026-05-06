¡Nuevo reto! Gabriela de la Cruz construye una carrera sólida en la belleza y da un paso al Miss Grand International

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Con una carrera que inició en Venezuela y se proyectó rápidamente hacia escenarios globales, Gabriela de la Cruz ha construido un perfil marcado por la disciplina, la presencia escénica y la búsqueda de nuevas oportunidades en el entretenimiento.

Inicios en el modelaje y salto a los concursos de belleza

Gabriela comenzó su trayectoria en el modelaje participando en distintos eventos locales en Venezuela, donde destacó por su seguridad en pasarela y su capacidad de comunicación. Desde muy joven mostró interés por los certámenes como plataforma de desarrollo profesional.

Ese impulso la llevó a formar parte del circuito nacional de belleza, donde fue ganando reconocimiento hasta convertirse en representante del país en competencias internacionales.

El punto clave: Miss Supranational 2019

Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó en Miss Supranational 2019, donde Gabriela de la Cruz representó a Venezuela y logró posicionarse como cuarta finalista del certamen.

Este resultado la consolidó como una de las candidatas más destacadas de la edición, reafirmando la presencia del país en escenarios de alto nivel dentro de la industria de la belleza.

Proyección internacional y presencia mediática

Tras su participación en Miss Supranational, Gabriela amplió su exposición en el ámbito internacional, participando en eventos, actividades de moda y proyectos vinculados al entretenimiento. Su perfil comenzó a evolucionar más allá de las pasarelas, integrándose también en espacios mediáticos.

Su capacidad de desenvolverse frente a cámaras y audiencias le abrió puertas en el mundo de la presentación y la comunicación, ampliando su campo profesional.

De la pasarela a la comunicación y televisión

Con el paso del tiempo, Gabriela ha explorado áreas relacionadas con la televisión y la conducción, consolidando una imagen más versátil dentro del entretenimiento. Su experiencia en escenarios internacionales le ha permitido adaptarse a distintos formatos audiovisuales.

Esta transición ha sido parte de una evolución natural dentro de su carrera, en la que busca diversificar su presencia más allá del modelaje tradicional.

Una carrera en evolución constante

Actualmente, Gabriela de la Cruz continúa desarrollando su carrera entre proyectos de moda, medios y nuevas oportunidades en la industria artística. Su enfoque se mantiene en el crecimiento profesional, la disciplina y la expansión internacional.

Cada etapa ha contribuido a construir una figura pública que combina experiencia en certámenes, proyección mediática y una presencia cada vez más sólida en el entretenimiento.

Una figura venezolana en expansión global

La trayectoria de Gabriela refleja el recorrido de muchas modelos venezolanas que han logrado trascender fronteras gracias a su preparación y constancia. Su paso por Miss Supranational fue solo el inicio de una carrera que sigue en evolución.

Hoy, su nombre continúa vinculado al mundo de la belleza y el entretenimiento, con nuevos proyectos que apuntan a fortalecer su posicionamiento internacional.

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