Novia de Cristian Castro internada en hospital de Monterrey: qué se sabe

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La empresaria, productora musical, cantante y actual pareja de Cristian Castro, Victoria Kühne, ingresó de urgencia en un centro médico de San Pedro Garza García, Nuevo León, México; poco después de su llegada desde Los Ángeles.

Según lo relató la intérprete, el percance médico interrumpió la etapa final de la producción de su nuevo álbum, un proyecto que la artista culminó apenas horas antes del incidente.



A través de sus redes sociales, la ganadora del Latin Grammy compartió los pormenores de esta experiencia. En este sentido, Kühne describió el episodio como un momento de extrema gravedad donde "casi no cuenta la historia". La compositora explicó que el diagnóstico de apendicitis requirió una intervención quirúrgica inmediata para evitar complicaciones mayores.



Tras la exitosa operación, la artista aprovechó el espacio digital para agradecer el apoyo incondicional de sus padres y la rapidez del cuerpo médico.

Nuevo disco

A pesar del susto, Kühne mantiene firme su agenda profesional. Confirmó que su nueva producción discográfica, la cual explora el género tejano, llegará a todas las plataformas el próximo 29 de mayo.



Finalmente, la productora ahora guarda reposo absoluto para garantizar una pronta recuperación. Mientras tanto, sus seguidores y colegas de la industria envían mensajes de aliento ante el difícil trance que enfrentó la estrella justo antes de uno de los lanzamientos más importantes de su carrera.

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