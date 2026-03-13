¡Inesperado! Cristian Castro agradece a Valeria Liberman por cuidar a sus hijos

Suscríbete a nuestros canales

Cristian Castro volvió a poner sobre la mesa un tema del que casi nunca habla: su faceta como padre. En medio de su exitosa serie de presentaciones en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, el intérprete de "Azul" fue abordado por la prensa y, para sorpresa de muchos, se sinceró sobre sus hijos mayores, Simone Candy y Mikhail Zaratustra, fruto de su tormentoso matrimonio con Valeria Liberman.

"Están perfectos, están muy bonitos"

Visiblemente orgulloso, el hijo de Verónica Castro reveló detalles inéditos sobre la vida de sus hijos, quienes han crecido lejos de los reflectores. "Están perfectos, están muy bonitos", expresó el cantante.

Castro detalló las carreras que ambos estudian actualmente. "Mi hijo está estudiando Economía y mi hija está estudiando Psicología. Estoy, la verdad, muy orgulloso, se ven muy bonitos, tienen sus parejas, los veo muy bien", agregó sobre Simone y Mikhail, quienes actualmente tienen 20 y 18 años, respectivamente.

El mensaje que sorprende: "Agradecido con su mamá"

En esta inusual apertura, el cantante no dudó en reconocer públicamente la labor que Valeria Liberman ha realizado en la crianza de sus hijos. "A la mamá también la veo muy bien, educándolos, la verdad estoy agradecido", expresó.

El intérprete reiteró su agradecimiento a su expareja y se dijo aliviado por el hecho de que sus hijos estén cursando estudios universitarios, pues admitió que eso fue algo que a él le faltó en su juventud, cuando se enfocó por completo en su carrera artística. "Agradecido con su mamá porque creo que la madre ha cuidado bien su imagen de los chicos y sobre todo los ha guiado hacia la universidad, hacia la academia, que eso me preocupaba muchísimo. Pues es lo que me faltó a mí", confesó.

Estas declaraciones adquieren especial relevancia considerando el tormentoso historial que rodeó la separación de la pareja en 2009. Durante el proceso de divorcio, que fue mediático y conflictivo, Valeria Liberman obtuvo la custodia total de los niños y el juez ordenó a Cristian someterse a un examen psicológico y a un curso sobre paternidad. En aquel entonces, salieron a la luz acusaciones de violencia doméstica que el propio cantante terminó reconociendo.

Una reconciliación después de la tormenta

A pesar del difícil pasado, las palabras de Castro reflejan una evidente madurez y un deseo de cerrar viejas heridas. La mención a que sus hijos ya tienen pareja y estudian carreras universitarias contrasta con las últimas imágenes públicas de ellos junto a su padre, que databan de cuando eran pequeños.

Cabe recordar que Cristian Castro y Valeria Liberman se casaron en julio de 2004, tan solo trece días después de que el cantante firmara su divorcio con Gabriela Bo. La boda, celebrada por el rito judío en Miami, tuvo lugar en el resort Ritz-Carlton de Key Biscayne, con la notable ausencia de Verónica Castro, quien nunca vio con buenos ojos a su nuera.

De esa unión nacieron Simone Candy, el 15 de junio de 2005, y Mikhail Zaratustra, en diciembre de 2007. La familia se rompió en 2009, dando paso a una larga batalla legal .

