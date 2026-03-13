¡Se suma a las críticas! Andrea Bocelli le responde a Timothée Chalamet tras polémicos comentarios

Suscríbete a nuestros canales

La controversia que estalló hace dos semanas sobre Timothée Chalamet suma un nuevo y prestigioso capítulo. El tenor Andrea Bocelli, una de las máximas autoridades vivas del canto lírico y artista que ha vendido más de 90 millones de discos a lo largo de su carrera, respondió al actor, nominado al Oscar por su papel en 'Marty Supreme'.

"Son lenguajes vivos"

En declaraciones exclusivas a la revista People, Bocelli se mostró sorprendido por los comentarios que Chalamet realizó durante un conversatorio organizado por Variety y CNN junto a Matthew McConaughey. En aquella ocasión, el intérprete de 'Dune' afirmó: "No quiero trabajar en la ópera o en el ballet, disciplinas de las que todos dicen: 'Hay que mantenerlas vivas', a pesar de que ya no le interesan a nadie".

"Creo que a menudo tendemos a mantener la distancia con aquello que realmente no hemos encontrado aún", expresó Bocelli. "La ópera y el ballet son formas de arte que han atravesado siglos y continúan hablando al corazón humano, porque responden a una profunda necesidad de belleza, verdad y emoción. No son artes del pasado, sino lenguajes vivos que aún pueden conmovernos, hacernos reflexionar y unir a diferentes generaciones".

Una invitación con las puertas abiertas

Lejos de adoptar un tono confrontacional, el tenor italiano tendió un puente hacia el joven actor. "Estoy convencido de que un intérprete sensible como Timothée, que comprende el poder de las emociones, puede un día descubrir que la ópera y la danza beben de esa misma fuente", afirmó.

La invitación fue directa y generosa: "Si alguna vez siente curiosidad, estaré encantado de recibirlo como invitado en uno de mis conciertos. A veces bastan unos minutos de escuchar esta música en vivo para entender por qué, después de siglos, sigue siendo amada en todo el mundo".

Bocelli se encuentra actualmente de gira con su tour "Romanza 30th Anniversary", que se extenderá hasta diciembre, ofreciendo una oportunidad concreta para que Chalamet acepte la invitación si así lo desea.

Un coro de voces que crece

El tenor se suma a una larga lista de personalidades del mundo de la danza y la música clásica que han salido en defensa de estas disciplinas. La bailarina Misty Copeland, quien participó en la promoción de 'Marty Supreme', señaló que "es importante reconocer que, sí, esta es una forma de arte que no es 'popular' y no forma parte de la cultura pop como lo son las películas, pero eso no significa que no tenga relevancia perdurable en la cultura".

Tiler Peck, bailarina principal del New York City Ballet, publicó un mensaje en Instagram afirmando que las palabras de Chalamet "no podrían estar más lejos de la realidad". "Cada día entro a un estudio donde bailarines llevan sus cuerpos más allá del agotamiento en busca de algo bello. Si alguna vez te has sentado en un teatro y has sentido que tu corazón se acelera cuando la música crece, o has visto a un bailarín volar a través del escenario y has sentido que algo se movía dentro de ti, entonces sabes que a la gente todavía le importa".

El contexto: unas declaraciones que pueden costar caro

La controversia llega en un momento delicado para Chalamet, quien partía como uno de los favoritos para llevarse el Oscar a Mejor Actor el próximo 15 de marzo. Las votaciones finales de la Academia se cerraron el 5 de marzo, apenas unos días después de que las declaraciones se viralizaran, lo que algunos analistas señalan que podría haber afectado su candidatura.

La ironía del caso es que el propio Chalamet tiene una conexión familiar con el mundo del ballet: su abuela, su madre y su hermana han bailado en el New York City Ballet, y el actor ha reconocido en el pasado haber "crecido soñando a lo grande entre bastidores en el Koch Theater".

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube