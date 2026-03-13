¿Se quedó sin estilista? Miss Internacional Colombia sorprende en redes con esta inusual petición

Suscríbete a nuestros canales

Cuando una reina de belleza es coronada, el imaginario colectivo supone que a partir de ese momento cuenta con el respaldo de una estructura sólida: diseñadores, patrocinadores, un equipo de comunicaciones y una agenda trazada. Sin embargo, la publicación de Catalina Duque, actual Miss Internacional Colombia, ha puesto en duda esto.

El anuncio que incomoda

En un mensaje difundido a través de sus historias de Instagram, la modelo antioqueña de 28 años lanzó un pedido que, lejos de pasar desapercibido, ha generado una serie de preguntas. "Estoy buscando diseñadores que me quieran vestir para mi agenda internacional como Miss Internacional Official en continentes como Sur América, África y Asia", escribió.

Duque fue clara en su necesidad: "Necesito muchísima ropa y amaría apoyar todo el talento posible". Y también en la logística: "Yo vivo en Medellín, entonces la ropa tendría que llegar acá, ya que de acá salgo a todas mis agendas internacionales".

La pregunta que flota en el aire

El gesto, que muchos han interpretado como una muestra de cercanía con la industria local y de genuino interés por promover el talento colombiano, también ha encendido las alertas entre los seguidores del mundo de la belleza. ¿Es normal que una reina con agenda internacional tenga que salir a buscar diseñadores por sus propios medios?

Catalina Duque fue coronada en febrero de 2025 y su papel como embajadora de Colombia en el Miss Internacional —uno de los certámenes más importantes del circuito— debería venir acompañado de un plan de trabajo estructurado que incluya, entre otras cosas, un vestuario acorde a la magnitud de los eventos a los que asistirá.

¿Falta de planificación?

Lo que para algunos es una muestra de transparencia y autogestión, para otros evidencia una posible falta de apoyo por parte de la organización del Concurso Nacional de Belleza. Usuarios en redes sociales han comenzado a preguntarse si la joven cuenta con un equipo detrás que le garantice las herramientas necesarias para brillar en el exterior, o si, por el contrario, está siendo dejada a su suerte.

Hasta el momento, ni la organización del Miss Internacional Colombia ni el Concurso Nacional de Belleza se han pronunciado sobre la publicación de Duque. Tampoco han aclarado si existirá una convocatoria oficial para seleccionar a los diseñadores que acompañarán a la reina en su gira, o si la responsabilidad recaerá enteramente en la soberana y su equipo personal.

